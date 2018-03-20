FİSKOBİRLİK'in gözü dünya pazarında - GİRESUN

- FİSKOBİRLİK ürünleri - FİSKOBİRLİK tesisi - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın açıklamasıFİSKOBİRLİK'in gözü dünya pazarında - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: - "Biz dünyada ve Türkiye'de daha güçlü, piyasada daha etkin, attığı her adım gözlenen ve piyasayı etkileyen bir FİSKOBİRLİK ortaya koymak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolculuk iyi gitti, bundan sonra da iyi gidecektir" - "Ürünlerimizi bugün ABD, Çin, Almanya, Fransa gibi bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 15'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Bir kısım temsilcilikler oluşturuyoruz. Yoğun pazarlama faaliyetlerimiz var"GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeniden yapılanma sürecini tamamladıklarını belirterek, "Biz dünyada ve Türkiye'de daha güçlü, piyasada daha etkin, attığı her adım gözlenen ve piyasayı etkileyen bir FİSKOBİRLİK ortaya koymak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolculuk iyi gitti, bundan sonra da iyi gidecektir." dedi. Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında başlattıkları yeniden yapılanma sürecini tamamladıklarını ve birliğin yeniden kendi ayakları üzerinde durabilen, rekabetçi bir kurum haline geldiğini söyledi.
FİSKOBİRLİK'in eski günlerdeki gibi etkin hüviyete büründüğünü ifade eden Bayraktar, "Üreticiye borcu olmayan, piyasadan gücü elverdiği, üreticinin destek verdiği ölçüde fındık alan ve bunu işleyen, işlediği ürünlerle yeni bir konsept geliştirerek bunları Türkiye ve bir miktar da olsa dünyaya pazarlamaya çalışan bir kurum haline geldik." diye konuştu. Bayraktar, Birlik ile üretici arasındaki güvenin hızla geliştiğini, bu güvenin verdiği güçle her geçen gün ekonomilerinin düzeldiğini, bu sayede de daha fazla fındık alarak piyasada ciddi bir aktör olmayı amaçladıklarını vurguladı.Yeni ürünler geliştirerek ve mevcut ürünlerin kalitesini artırarak Birliğin ekonomik açıdan güçlenmesini sağlamaları gerektiğini belirten Bayraktar, "Güçlü bir FİSKOBİRLİK, güçlü bir üretici demek. Son 10 yılda FİSKOBİRLİK'i seveni, sevmeyeni, piyasadaki herkes bunu kavradı. Üretici birliği güçlüyse üretici de güçlü demektir." ifadesini kullandı.Türkiye'de fındıklı, şekerli ürün sektöründe önde gelen markalardan biri olduklarını söyleyen Bayraktar, amaçlarının sektörün ana aktörü konumuna gelmek olduğunu dile getirdi.Bayraktar, şöyle devam etti:"Son 3 yılda gelinen noktada ana hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Belki rakamlar bugün küçük gelebilir ama 3 - 4 yıl önce üreticiden aldığımız ürün bir ise bugün 10 oldu. İşlediğimiz ve sattığımız ürün bir ise bugün 10 oldu. Birkaç yıllık süreçte gelindi buraya. Bütün hedefimiz, planlamamız fındık alımında çok ciddi aktör olmak, aldığımız ürünü de işleyerek piyasada en güçlü aktör konumuna gelmek. Üreticiden ürün alırken, pazarlarken piyasanın bir numarası olmak." - "Reklam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"FİSKOBİRLİK olarak iç pazar kadar dünya şekerli ürünler sektöründe de yer almak için çalıştıklarını anlatan Bayraktar, Birlik markalı ürünlerin yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildiğini, dış pazarın her geçen yıl genişlediğini bildirdi.Bayraktar, şunları kaydetti:"Ürünlerimizi bugün ABD, Çin, Almanya, Fransa gibi bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 15'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Bir kısım temsilcilikler oluşturuyoruz. Yoğun pazarlama faaliyetlerimiz var. Yine fuarlara katılarak reklam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."Bayraktar, yapacakları yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artıracaklarını ve bu sayede ihracata daha fazla eğileceklerini belirterek, "Avrupa pazarı başka tekellerin kontrolünde şu anda. ABD, Ortadoğu ve Afrika önemli. Gittiğimiz fuarlarda çok büyük ilgi görüyoruz ve şu anda bu tür ürünlere ihtiyaç oldukça fazla ancak buralara daha fazla açılmamız bizim üretim kapasitemize de bağlı." dedi. Giresun 'un Bulancak ilçesinde kurulan organize sanayi bölgesinde arazi aldıklarını ve burada yapacakları yatırımla üretimlerini artıracaklarını dile getiren Bayraktar, "Biz dünyada ve Türkiye'de daha güçlü, piyasada daha etkin, attığı her adım gözlenen ve piyasayı etkileyen bir FİSKOBİRLİK ortaya koymak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolculuk iyi gitti, bundan sonra da iyi gidecektir." ifadesini kullandı.