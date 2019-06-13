- Ferrero Fındık manavlar ile buluştu

-Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın’ın sunum gerçekleştirmesi

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( ORDU ) ORDU



- Ferrero Fındık, tedarik zincirinin önemli paydaşlarından biri olan bölge manavları bilgilendirmek amacıyla, Sakarya ve Ordu’da toplantı gerçekleştirdi. Ferrero Fındık, 11-12 Haziran tarihleri arasında iki gün süren manav toplantılarında şirketin uzun vadeli vizyonunu, Türk fındığına ilişkin artan taahhüdünü, kalite odaklı sürdürülebilir ticari stratejisi ve gelecek hasat planlarını paylaştı. Ayrıca batı Karadeniz’deki depolama kapasitesini ve fındık alım miktarını arttırmayı planladığını duyurdu. Sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak Ferrero Fındık’ın tedarik ettiği fındıkların izlenebilirliği konusunda yakın zamanda elde ettiği başarıdan da bahsedildi. Ordu’daki manavlar toplantısında, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın tarafından ‘Ferrero fındık vizyonu’ sunum eşliğinde anlatıldı. Sonrasında sırasıyla Ferrero yöneticleri tarafından tedarikçi performans değerlendirme ve ticari sürdürülebilirlik, tedarik-sevkiyat, fındıkta izlenebilirlik, yeni randıman metodu ve kabuklu fındıkta derecelendirme, ödeme sistemi ve Ferrero genel ticari stratejisi ve değişikliklere adaptasyon konuları ele alındı. Programın sonunda manavların soruları yanıtlandı. (SK-SLH-

