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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
EY Yılın Girişimcisi Ödül Töreni - İSTANBUL

EY Yılın Girişimcisi Ödül Töreni - İSTANBUL

- Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve EY Yılın Girişimcisi Programı Jüri Başkanı Hüsnü Özyeğin'in konuşması - EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları'nın konuşması - Ödül töreninden görüntülerEY Yılın Girişimcisi Ödül Töreni - Haziran ayında Monako’da düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek “EY Yılın Girişimcisi” Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora oldu - Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve EY Yılın Girişimcisi Programı Jüri Başkanı Özyeğin: - “Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de bundan böyle yeni istihdamın önemli bir kısmını girişimcilerin, küçük ve orta işletmecilerin yaratacağına inanıyoruz”İSTANBUL (AA) - Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve EY Yılın Girişimcisi Programı Jüri Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de bundan böyle yeni istihdamın önemli bir kısmını girişimcilerin, küçük ve orta işletmecilerin yaratacağına inanıyoruz.” dedi.
Türkiye’de bu yıl 10. kez düzenlenen “EY Yılın Girişimcisi Ödül Töreni” Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Ödül töreninde konuşan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve EY Yılın Girişimcisi Programı Jüri Başkanı Hüsnü Özyeğin, bu yarışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’de girişimcilik 6 - 7 yıl önce konuşulmaya başlandı. Biz 6 yıl önce Özyeğin Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk defa girişimcilik lisans programı başlattık, bu programdan diğer fakülte öğrencileri de ders alabiliyor. Bir inovasyon merkezi kurduk. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de bundan böyle yeni istihdamın önemli bir kısmını girişimcilerin, küçük ve orta işletmecilerin yaratacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ise finansal performans, girişimcilik ruhu, saygınlık, stratejik bakış, yenilikçi anlayış, küresel ekonomiye etki kriterleri dikkate alınarak programa başvuruda bulunan adaylar içeresinden seçilen 7 finalisti tebrik etti.Finalistler arasından seçilen EY Yılın Girişimcisi’nin haziran ayında Monako’daki dünya finalinde Türkiye’yi temsil edeceğini ifade eden Canoğulları, girişimciler için sundukları diğer program ve destekler hakkında bilgi verdi. - Yılın girişimcisi Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim Kurulu Başkanı Selim BoraKonuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Şimşek, Haziran ayında Monako’da düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek girişimciyi açıkladı.
7 finalistten biri olan Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora “EY Yılın Girişimcisi” oldu.Girişimcinin belirlenmesi için jüride Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Yapı Kredi’nin eski Genel Müdürü Faik Açıkalın yer aldı.“Yılın Girişimcisi” programında Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, Samet Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan, Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş finale kalmıştı.

Küresel Ekonomi İnovasyon Haziran Ayı Öğrenciler Girişimcilik 

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