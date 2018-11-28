Erdoğan: 'Yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn vardır' - İSTANBUL
Erdoğan: "Yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn vardır" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn vardır"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 34’üncü İSEDAK Toplantısına katıldı. Erdoğan: "Yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn vardır."