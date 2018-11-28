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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erdoğan: 'Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir' - İSTANBUL

Erdoğan: 'Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir' - İSTANBUL

Erdoğan: "Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 34’üncü İSEDAK Toplantısına katıldı.
Erdoğan: "Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir."

Allah 

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