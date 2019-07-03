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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de - PEKİN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de - PEKİN

- EXPO alanından detaylar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in ziyaretinden detaylarPEKİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EXPO 2019 Pekin kapsamında inşa edilen Türkiye Pavyonunu ziyaret etti. - Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin'in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı - Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu

Padişah 

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