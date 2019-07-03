Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de - PEKİN
- EXPO alanından detaylar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in ziyaretinden detaylarPEKİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EXPO 2019 Pekin kapsamında inşa edilen Türkiye Pavyonunu ziyaret etti. - Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin'in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı - Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım