Eminevim, Boluspor'un forma sponsoru oldu - BOLU

- Detaylar - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'ün konuşması - Bolu spor kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın konuşması - Sponsorluk sözleşmesinin imzalanması - Stadyumda yapılan reklam çalışmalarından detaylar - Stadyumda inceleme yapılması - Bolu spor, Eminevim firması ile bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşma imzaladı - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün: - "Türk sporuna destek vermeye devam edeceğiz. Bolu spor'a vereceğimiz destek de onların gücüne güç katacak" - Bolu spor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı - " Bolu spor olarak bu formayı bu sene gururla taşıyacağız"BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bolu spor, Eminevim firmasıyla bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşma imzaladı. Bolu spor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Bolu spor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ile kulüp yöneticileri ve Eminevim yetkililerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi. Bir yıl boyunca devam edecek sponsorluk anlaşmasıyla Bolu spor'un formasında Eminevim logosu yer alacak.Ayrıca Bolu Atatürk Stadyumu'nda anlaşma çerçevesinde tanıtım ve reklam çalışmaları yürütülecek ve görsel giydirmeler yapılacak.Toplantıda konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, " Bolu spor'a vereceğimiz destek de onların gücüne güç katacak. Bolu spor'a başarılı bir sezon diliyorum." dedi. Bolu spor'a katkı sağlamak suretiyle Bolu lu gençlerin gönlünü fethetmeyi de amaçladıklarını dile getiren Üstün, "İnşallah hayırlara vesile olur. Daha güzel şeyler olabilir, olacağına da inanıyorum. Ben de Bolu luyum. Bolu 'dan çıkan bir şirketiz." diye konuştu. Bolu spor Kulübü Başkanı Çarıkcı da bir yıllık sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Bolu spor tarihinde ilk defa böyle bir reklam ve sponsorluk anlaşmasının yapıldığını aktaran Çarıkcı, " Bolu spor olarak bu formayı bu sene gururla taşıyacağız. İnşallah bu sponsorluğu ve reklamı gururla taşıyacağız." ifadesini kullandı.İmza töreninin ardından Üstün ve Çarıkcı ile beraberindekiler, Bolu spor'un lig maçlarını oynadığı İhsaniye Mahallesi'ndeki Atatürk Stadı'na geçerek reklam çalışmalarını inceledi.
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