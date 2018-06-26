Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ'ın vişne mermeri ABD'de mekanları süsleyecek

Elazığ'ın vişne mermeri ABD'de mekanları süsleyecek

- Mermer fabrikasından görüntüler - Mermerlerin fabrikaya getirilişi - Ocaklardan getirilen mermerlerin fabrikada işlenme aşamalarından detaylar - Vişne mermerinden detaylar - Firma yetkilisi Oğuzhan Arslan'ın konuşmaları - Mermerlerin paketlenmesi - Elazığ 'dan ABD'ye ihraç edilen ve tüm eyaletlerdeki 800 markette satışa sunulan "vişne mermeri" gözde mekanlarda ve evlerde dekoratif amaçlı kullanılacak - Firmanın yönetim kurulu başkanı yardımcısı Oğuzhan Arslan: - "Devletten aldığımız destekler sayesinde hem kalitemizi hem de üretimimizi artırdık, dolayısıyla bu ihracatımıza da yansıdı" - "Vişne mermeri, ABD geneline 800 mağazaya dağıtılıyor. Buradan da bütün ABD'nin yapılarına ve evlerine girmiş olacak"ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ 'dan ABD'ye ihraç edilen ve tüm eyaletlerdeki 800 markette satışa sunulan "vişne mermeri" gözde mekanlarda ve evlerde dekoratif amaçlı kullanılacak. Elazığ 'ın en büyük vişne mermeri rezervini elinde bulunduran Alacakaya Mermer ve Maden AŞ, teknoloji ve kapasite yenileme yatırımları kapsamında 2008 ve 2012 yıllarında KOSGEB'den toplamda 2 milyon avro hibe ve faizsiz kredi desteği aldı.Devletten aldığı destekle üretimde son teknolojiyi kullanmaya başlayan firma, mermeriyle dünyanın pek çok ülkesinde gözde mekanları süsledi.Alacakaya Mermer ve Maden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ 'ın dünyada vişne mermeri ile tanındığını belirtti.
Kentte geçen yılki 70 milyon dolarlık mermer ihracatının yüzde 30'unu kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Arslan, "En son teknolojiyle yüksek kalitede üretim yaparak göğsümüzü gere gere Türkiye'nin gururu olarak ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. 2008 ve 2012 yıllarında yine teknoloji ve kapasite yenilemede yatırımları yaptık. Devletten aldığımız destekler sayesinde hem kalitemizi hem de üretimimizi artırdık, dolayısıyla bu ihracatımıza da yansıdı" dedi.
Arslan, Elazığ 'ın mermer rezervinin yaklaşık yüzde 35'inin dünyada yoğun ilgi gören vişne mermerinden oluştuğunu söyledi.

Vişne mermerinin 4 kıtada 60 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:" Elazığ 'ın vişne mermeri gittiğimiz her ülkeye bayrağımızı ve pasaportumuzu taşıyor. En son yaptığımız projelerin içerisinde İtalya'da Fendi mağazaları, Güney Amerika, Güney Afrika ve Singapur'da Dolce Gabana mağazaları, daha önce Beyaz Saray, Kabe gibi önemli mekanlar, lüks mağazalar ve oteller yer aldı. Vişne rengi, dokusu ve yapısı olarak dünyada ender bulunan çok değerli bir taş. Bulunduğu mekana değer ve zenginlik katıyor, görsel olarak herkesinin beğenisini kazanıyor."Arslan, geçen yıl 25 bin ton ham madde, 200 bin metrekare de işlenmiş ürün olarak vişne mermeri ihracatı yaptıklarını kaydetti.
Bu yıl ürünlerinin, ABD'nin önde gelen yapı marketleri zincirinden The Tile Shop aracılığıyla uzak kıtada satışa sunulduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:"Vişne mermeri, ABD genelinde 800 mağazaya dağıtılıyor. Buradan da bütün ABD'nin yapılarına ve evlerine girmiş olacak. Buradan bitmiş ürün olarak ambalajlanıyor, etiketleniyor, barkotlanıyor ve bütün işlemleri yapıldıktan sonra ABD'ye gönderiliyor. Başlangıç noktasında yaklaşık olarak 30 bin metrekare ihracat yapacağız. Bu her geçen yıl artarak devam edecek."

Mermerler Teknoloji Muhabir Faizsiz Kredi Kredi Desteği 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı