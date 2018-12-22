Dünyanın 3. büyüğünde yükseklik 50 metreye ulaştı...Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar böyle görüntülendi



- Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek dünyanın ise 3. yüksek barajı ünvanını eline alacak olan Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 50 metreye ulaştı. Barajın tamamlanarak enerji üretimine başlaması ile yaklaşık 600 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Dünyanın 3. yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin Çoruh Nehri üzerinde inşa edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Çok zor bir topografyada inşa ettiğimiz bu barajımız adeta Çoruh’ta bir gerdanlık gibi yükseliyor. Bir mühendislik harikası olan bu barajımız tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı ünvanını elde edecek” diye konuştu.

Gövde 50 metre yüksekliğe ulaştı Bu devasa barajda gövde beton dökme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli “440 metre olan temel kotundan, 715 metre kotuna yükselecek olan gövdenin beton dökme işlemine 10 Temmuz 2018’te başlamıştık. Toplam 4 milyon metreküplük gövde hacmine sahip barajda günlük 7 bin metreküp beton dökülüyor. Yaklaşık 5 aydır yapılan beton dökümleri sonucu Yusufeli Barajının gövde yüksekliği en derin kesitten 50 metre yüksekliğe ulaştı” değerlendirmesinde bulundu. 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde Ülkemizin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın çok görkemli bir eser olacağının altını çizen Pakdemirli “Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi’nden sadece 25 metre kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilmektedir. Yusufeli Barajı’nın büyüklüğünü daha iyi anlayabilmemiz sağlamak açısından bu örnekler çok çarpıcıdır “açıklamasını yaptı. 600 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Ayrıca barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile her biri 150 m olan 100 bin konut yapılabileceğini de ifade eden Pakdemirli “Yusufeli Barajının tamamlanması ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üretilerek, milli bütçeye yıllık 1 milyar liraya yakın katkı sağlanması hedefleniyor. Diğer yandan bu proje sayesinde 600 bin kişinin enerji ihtiyacı da karşılanabilecek” dedi.

Yusufeli Barajı’nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara su kaynağı olacağını da söyleyen Pakdemirli, barajın Çoruh Nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacağını ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacağını sözlerine ekledi.

