Dövizde düşüş, altında artış bekleniyor

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( ELAZIĞ ) - Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı: - "2018 yılının 4. çeyreğinde altının Ons’unda çok büyük bir patlama bekliyoruz" - "Döviz fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" ELAZIĞ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesi ve göreve başlamasıyla beraber döviz fiyatlarında biraz düşüş beklediklerini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Fikret Çakmakcı, ama bunun akabinde de tam tersi olarak altının Ons’unda bir yükseliş olacağının tahmin edildiğini söyledi.



Elazığ Kuyumcular Odası Fikret Çakmakcı, seçim sonrası döviz ve altın fiyatlarında yaşanan ve yaşanabilecek inişler çıkışlarla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmesiyle piyasalarda bir iyimserlik havası oluştuğunu vurgulayan Çakmakcı, “Özellikle döviz fiyatlarında bu oluştu. Altın veya ons fiyatlarında düşüş söz konusu değil. Öyle bir düşüş beklemiyorduk. Dolar da bekliyorduk. Pazartesi 4 bin 530 seviyelerine gerileyen dolar, öğlen sonu tekrar eski seviyelerin olan 4 bin 700’li seviyelerde yükseliş yaşadı. Günü birlik yükselişler ve düşüşler tabi ki bekliyoruz. Özellikle yemin töreni sonrası döviz fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz. Ama bunun akabinde de tam tersi olarak altının Ons'unda bir yükseliş bekliyoruz. Çünkü doların düştüğü zaman ons fiyatlarında bir yükseliş oluyor” dedi.

“Altın uzun vadede para kazandırır” Altın fiyatlarında TL bazında çok fazla bir düşüş olmayacağına dikkat çeken Çakmakcı, “Cumhurbaşkanımızın göreve başlaması sonrasında bir iyimserlik havası kazanabilir. Vatandaş altında çok fazla bir düşüş beklemesin. Doların düşüşü Ons’un çıkışı demek. Uzun vadede altın güvenli liman olmaya devam edecek. Cumartesi günü vatandaşımız birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazacağına tamamen inanmıştı. Altın satışları konusunda bayağı yoğunluk oldu ve sattılar. Doğrulukları sabah devam etti ve düşüş yaşandı. Ama öğlen sonrası doların seçim öncesi seviyesine gelmesi, altın fiyatlarını da dolasıyla tekrar 185’li seviyelerden 192’li seviyelere attı. Biz günü birlik düşünmüyoruz. Vatandaşa da tavsiyemiz hiçbir şekilde günü birlik düşünmesinler. Bugün alıyım yarın para kazanayım düşüncesinde olmasınlar. Çünkü günübirlik ticaretler her zaman zarar getirir. Altın uzun vadede para kazandırır” diye konuştu.

"Ons’ta çok büyük bir patlama bekliyoruz” Altının çok bulunan bir maden olmadığını dile getiren Çakmakcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eskiden bin metrede çıkan rezervler şuan 3 binde çıkıyor. Bu da maliyet fiyatlarını artırıyor. Altın fiyatları vatandaşın aldığı fiyatla belirlenmiyor. Ülkelerin merkez bankaları, özellikle altın pozisyonlarını koruma, artırma anlamında dövizlerini satıp altına dönüyorlar. Ondan dolayı altında bir yükseliş oluyor. Altın bizim gördüğümüz kadarıyla kesinlikle ons bazında çok düşük. 2018 yılının 4. çeyreğinde altının Ons’unda çok büyük bir patlama bekliyoruz.”

