Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

-Bekleyen domates kamyonetleri

-Kamyonetlerin önünde bekleyen çiftçiler

-Domateslerden detay

-Domatese bakan alıcılar

-Nevzat Akcan röportajı

-Hüseyin Demir röportajı

-Azad Külye röportajı

-Kabak detayı

-Sebze kasalarından detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Kışın fiyatı 6 liraya kadar çıkan domates, şimdilerde ürün fazlalığı nedeniyle 2 liraya kadar düştü.- Birçok üründe fiyatların dibe vurduğu görülürken, üretici emeğinin karşılığını alamamaktan dert yandı ANTALYA



- Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi Antalya’da kışın fiyatı üretim azlığı ve iklimsel koşullar nedeniyle 7 liraya kadar çıkan domates, şimdilerde ürün fazlalığı nedeniyle 2 liraya kadar düştü. Üretici 2.5 lira altındaki satışta zarar ettiklerini söyledi.



Türkiye’nin seracılık üssü Antalya’da kış mevsiminde iklimsel koşullar ve üretim azlığı nedeniyle neredeyse örtü altında yetiştirilen tüm ürünlerin fiyatı yüksek seyretti. Serada yetiştirilen domates 7, patlıcan 13, salatalık 6, kabak 10 liraya kadar çıkmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte üretimin artması örtü altında ürünlerin hepsinin fiyatının düşmesine neden oldu. Özellikle üreticinin amiral gemisi olan domatesin fiyatının düşmesi çiftçiyi tedirgin etti. Bugünlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde en iyi domates 1.5 ile 1.5 lira arasından alıcı bulmakta zorlanıyor. Ürünlerini değerinden satmak isteyen üreticiler, gece yarısı geldikleri halde gün boyu ürünlerini kamyonetlerinin başında bekleyerek satmaya çalışıyor. Halin içinde satılmayı bekleyen onlarca domates kamyon ve kamyonetinin olduğu görüldü.

Halde domates 2, kabak 1, patlıcan 3, salatalık 70 kuruş, sivri biber 1 lira 60 kuruştan oluştu. "Saatlerdir bekliyoruz" Aksulu domates üreticisi Hüseyin Demir, 9 dönümlük serasından ilk hasat olarak domates getirdiğini söyledi.



Dün gece saat 23.00’da hale geldiğini ve ürününü satamadığını dile getiren Demir,“ Hala bekliyoruz. İhracat yok. Her şeyi ithal alıyoruz ama ihracat yapamıyoruz. Kışın fiyatlar yüksekti ama o fiyatı 100 çiftçiden 5’i yakalayabildi. Ürünler daha yeni gelmeye başladı.

Ertesi günü bekleyeceğiz. Eğer o günde satılmazsa salçaya döküp gideceğiz.” dedi.

"Destek bekliyoruz" Gebizli domates üreticisi Azad Külye, fiyatların düşük olmasından yakındı. Domatesin satılmadığını ellerinde kaldığını dile getiren Külye,“ Gece yarısından beri buradayız, hala bekliyoruz. Fiyatlar 2 ile 2.5 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Ürün artıkça satılmıyor elde kalıyor. Destek bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi. "Kışın fiyat yüksekti" Üretici ve aynı zamanda Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı olan Nevzat Akcan, bu yıl mevsimsel etki nedeniyle kışın yüksek olan fiyatların havaların ısınması ve ürünün artmasıyla birlikte düşüşe geçtiğini belirtti.

Antalya halinde bugün iyi domatesin fiyatının 1. 5, 2 lira arasında değiştiğini dile getiren Akcan, bu fiyatın ise üreticiyi zarar ettirdiğini yeni dönemde seraların ekilmeme durumu ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Üreticinin yaşatılması gerektiğinin altını çizen Akcan, fiyatların dibe vurmasıyla kimsenin kendilerine sahip çıkmadığından dert yandı. "Domates salçaya gidebilir" Kışın ürün azlığından domatesin fiyatının 6,7 liraya yükseldiğini anımsatan Nevzat Akcan, “Kimse para kazanmadı. Ben, aynı zamanda üreticiyim 13 liraya patlıcan sattım. Maliyetini şimdi kurtardım, şimdi patlıcan 3,4 liradan satılıyor. Salatalık bitti. Alanya’da yerinde bedavaya verecekler. 30 kuruş. Bir lira masrafı var salatalığın. Domates kamyonetleri bekliyor. Gece yarısından beri bekliyorlar. İlk hasat domates bu maliyetlerle 2.5 liranın altında satılırsa zarar eder. Bizi arayan soran yok. Ürün arttıkça fiyatlar iyice düşer. Allah korusun domatesler salçaya gider o zaman biteriz.” diye konuştu.

Halin kimsenin tekelinde olmadığını dile getiren Akcan, arz talep dengesine göre ürün fiyatının yerini bulduğunu kaydetti.



