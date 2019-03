Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar; 'Eskiden ilk 20'de bile yoktuk, bugün ilk 6'ya girdik'

--Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar'ın konuşması

- Eskiden ilk 20'de bile yer alınamayan Afrika'ya ihracatta, şuanda Türkiye’nin ilk 6'da yer aldığı belirten Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar,Türkiye ihracatını son 20 senede Afrika pazarına en fazla artıran 4 ülkeden biri haline geldiğini ve Almanya'dan bile fazla ihracat yaptıklarını söyledi.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ‘Afrika Ülkeleri Pazar Fırsatları’ semineri düzenledi.

Elazığ TSO toplantı salonunda düzenlenen seminerde Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar tarafından iş adamlarına Afrika pazarı hakkında bilgiler verildi.

2016 rakamlarına göre Afrika kıtasında 1 trilyon dolara yakın yabancı sermaye stoku olduğunu vurgulayan Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar, “ Ülkemiz ile karşılaştırırsak Türkiye’deki yabancı sermaye stoku 250 milyar dolar düzeyinde. Tüm kıta da bize yapılan yatırımın 4 katı stok var. Bu son dönemde daha fazla artıyor. Güney ve Kuzey Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya gibi ülkelerde sermaye yatırımlarının en fazla yoğunlaştığı ülkeler. Afrika,dünya ticaretinden yüzde 2,5 olarak 1 trilyon dolarak yakın hacimleri var. Bunun 500’ü ithalat ve diğeri ihracat. Afrikadaki en büyük ithalatçı ülkeler, ekonomik büyüklüklerine paralel olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya’dır. Burada petrol ihracat eden ülkeler ön planda. Afrika temel olarak doğal kaynakları ihraç eden bir kıta. Bunun en büyük payı petrol ve doğalgaz. Arkasından değerli madenler, ormancılık ürünleri ve tropikal meyveler var. İthalata mal bazında bakıldığından hemen hemen sanayi ürünlerini ithal ediyor. Otomobilden tekstile ve işlenmiş gıda ürünlerine kadar bir çok ürünü ithalat ediyor”diye konuştu.

"Almanya'dan fazla ihracat yapıyoruz" Afrika’da sömürgeci sistemi kuran ülkelerin pazara en hakim ülkeler olduğunu dile getiren Üsküdar, “Son 10-15 yılda bu çok değişti. Avrupa ülkelerinin pazarları azalıp, Asya, Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi hızlı gelişmekten olan yeni ülkelerin piyasaya girmesi ile dengeler de biraz değişti. Şuanda Türkiye'de bu noktada çok önemli bir yere geldi. Bugün Afrika ithalatında ilk 10’a girdik. Eskiden ilk 20’de bile yoktuk. Bugün 6 ülkeden bir tanesi oldu. Çin gibi ülkeler paylarını bizden kat ve kat hızlı artırdılar ama Türkiye ihracatını son 20 senede Afrika pazarına en fazla artıran 4 ülkeden birisi. Tüm Almanya’nın Afrika’ya ihracatından daha fazla Türkiye bugün Afrika’ya ihracat yapıyor. Japonya ve Güney Kore’yi geçmiş vaziyetteyiz. Bizim rekabet ettiğimiz ülkelerden en büyüğü Çin. Onun dışında da Fransa var” ifadelerini kullandı. "Her ülkede yer bulabileceğimiz alanlar var" Dünyanın ve ticaretin globalleştiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Attık dünya küçük bir köyden ibaret. Bunun farkındalığını oluşturmamız lazım. İhracatsız bir ticaret artık düşünülemez. Dünyada birçok fuara katılıyoruz ve ülkede bulunuyoruz. Her bir ülkede kendimize yer bulabileceğimiz alanlarımız var. Ama onları keşfetme ve araştırma noktasın maalesef ciddi anlamda emek sarf etmiyoruz. Türkiye’nin pazarı kendinde sınırlı ve 80 milyon. Bir Afrika’nın nüfusu 1 milyar. Asya’ya bakıyorsun 3-4 milyar. 80 milyon neresi geriye kalan 7 milyar 920 milyon insan nerede. Lojistik imkanlar her geçen gün artıyor. Biz üretim kabiliyetimizi ve satış pazarlama kabiliyetimizi güçlendirmediğimiz zaman dışarıda üretim yapıp bize ihracat yapmak isteyen firmalara açık pazar haline geliyoruz” dedi.

"Afrika çok büyük bir pazar" Elazığ’da geçen yıl rakamlarına göre 222 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini dile getiren FKA Genel Sekreteri Vahap Yoğunlu, “Bu ihracatımızın sektörlerine baktığımız 196 milyon doları madencilik ve mermerde gerçekleşti. Daha sonra 12 milyonu alabalık ve diğer gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Fakat Elazığ’ın tüm ihracat potansiyelini 400 milyon dolar olarak düşünebileceğimizi değerlendiriyorum. Biz ihracatımızın özellikle yeni pazarlara açarak çok daha yukarı çıkaracağız. Çok da rekabetçi ürünlerimiz var. En önemli eksikliğimiz olan bilgimiz ve cesaretimizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Afrika çok büyük bir pazar. Toplam 1 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Bunun 500 milyon doları sadece dış alımdan oluşuyor”diye bilgi verdi. (CK-HİV-