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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli’de balık halinde hareketlilik artarak devam ediyor İzle

Denizli’de balık halinde hareketlilik artarak devam ediyor İzle

Halden genel görüntü

Dalyan 

-Tezgahlardan görüntü
-Balıklardan farklı planlarda görüntü
-Balık temizlenmesinden görüntü
-Vatandaş röp.
-Ahmet Güleçler röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- 1 Eylül de balık av sezonun açılması ile Denizli balık halinde hareketlilik artarak devam ediyor. Tezgahta en çok ilgili gören hamsi ve sardalyanın kilogram fiyatı ise 20 TL’den alıcı buluyor. Av sezonun açılmasının ardından kentteki balık halinde ürün bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle öğleden sonra hale yoğun ilgi gösteriyor. Balığın sezonunda yenilmesi gerektiğini söyleyen satıcılar vatandaşlara balık haline davet etti. Halde en çok satılan balık türlerini ise geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yine hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar oluşturuyor. Hamsi ve sardalyanın kilosu 20 TL’den satılırken, mezgit, kefal, uskumru 25-30 TL, Lüfer ise 80-100 TL arasında alıcı buluyor. Balık satıcıların Ahmet Güleçler, balığa olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
En çok hamsi ve sardalyanın satıldığını söyleyen Güleçler ayrıca satılan balıkların hikyenik ortamda temizlendiğini de dile getirdi. (GC-
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