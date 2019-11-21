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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için engelleri kaldırmalı ve yeni işbirlikleri kurmalıyız" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kırgızistan ile ikili ticaretimizin geldiği nokta, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelin hiç şüphesiz ki uzağındadır. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri birer birer kaldırmalı ve yeni işbirlikleri kurmalıyız" dedi.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişikler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte ikili görüşmeler yapılırken, mutabakat zabıtları imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov’un geçtiğimiz yıl Nisan ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Söz konusu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Jeenbekov tarafından gösterilen istikamet doğrultusunda bizler de çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Siyasi karar alıcılar olarak bizler, iş dünyasının önündeki engelleri aşmak için gayret gösteriyoruz. Ancak biliyoruz ki Türkiye-Kırgızistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasında başrol iki ülke iş insanları olarak sizlerdedir. Hepinizin bildiği gibi küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler dünya ekonomisinin büyüme oranlarının aşağı yönlü revize edilmesine ve korumacı ekonomi politikalarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Türkiye ise yatırım fırsatlarıyla yatırımcılar ve iş insanları için bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olma özelliğini korumaktadır. Büyüme oranları ise yukarı yönlü revize edilmektedir" dedi.

"Kırgızistan ile 2019 yılının ilk 9 ayında ticaretimiz, 326 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Oktay, "Kırgızistan ile ticaretimiz, 2018 yılında 424 milyon dolar olmuştur. 2019 yılının ilk 9 ayında ise ticaretimiz, 326 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaretimizdeki bu düşüş esas itibariyle altın ithalatımızdaki dalgalanmadan kaynaklanmaktadır. İkili ticaretimizin geldiği nokta, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelin hiç şüphesiz ki uzağındadır. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri birer birer kaldırmalı ve yeni işbirlikleri kurmalıyız. Bugün, Türkiye’nin Kırgızistan’daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlar dahil edildiğinde 1 milyar doları aşmaktadır. Türk firmaları lojistikten gıdaya, finanstan turizme birçok sektörde Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmıştır. Kırgızistan’ın ülkemizdeki yatırımları ise çok çok cüz’i bir seviyededir. Hatırlatmak isterim ki Türkiye olarak çok kapsamlı bir yatırım teşvik sistemine sahibiz. Kırgız yatırımcıları da bu teşviklerden faydalanmaya ve ülkemize daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Müteahhitlik konusuna vurgu yapan Oktay, "Müteahhitlik ilişkilerimiz de ticaret ve yatırım ilişkilerimiz gibi değerlendirilebilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türk müteahhitleri Avrupa’dan Ortadoğu’ya Ortadoğu’dan Avrasya’ya birçok ülkede üstlendikleri her projeyi en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlamışlardır. Kırgızistan’da da 901 milyon dolarlık üstlenilen proje bedelinin en kısa zamanda artacağından ve müteahhitlerimizin Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sunacağından eminim. Müteahhitlik alanında firmalarımızın Kırgızistan’a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte; yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkinliklerinin artacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. "Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk" Oktay sözlerini şöyle tamamladı: "KEK Toplantısı vesilesiyle, ticaret, kamu-özel sektör ortaklığı, sanayi, tarım, ormancılık, gümrük, ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi önemli konuları ele alıp atabileceğimiz adımlarla ilgili kararları alacağız. Teknik heyetlerimiz ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak adımları içeren çalışmaları son haline getirmiş durumda. Yarın imzalanacak olan Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. İnanıyorum ki 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ile sizlerin karşılaştıkları sorunlar aşılacak ve yeni işbirliği alanları oluşturulacaktır". (AG-EE-E)



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