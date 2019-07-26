Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyat, kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyat, kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (14)Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
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