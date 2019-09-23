Çorum Şeker’de yeni üretim sezonu başladı



- Çorum Şeker Farikası’nda pancar alım kampanyası başladı.

2018 yılından itibaren Safi Holding bünyesinde faaliyet gösterilen Çorum Şeker’de yeni sezonda 95 bin ton şeker, 175 bin küspe, 70 bin ton paketlenmiş küspe ve 30 bin ton da melas üretimi planlanıyor. Sezon açılışında konuşan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, “Milli dava olarak gördüğümüz pancar yatırımının sürdürülebilirliği için canla başla çalışıyoruz” dedi.

2018 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu ihalede en yüksek teklifi vererek 528 milyon TL ile Çorum Şeker Fabrikası’nın alımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Safi, oluşan rekabet ortamında piyasa değerinin çok üstün bir bedelle aldıkları Çorum Şeker Fabrikası’ndaki en büyük motivasyonlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonu olduğunu açıkladı.

Safi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine çizmiş olduğu bu ufuk çizgisiyle beraber çok büyük bedeller ödeyerek fabrikayı aldıklarını kaydetti.

Milli dava olarak gördükleri pancar yatırımının sürdürülebilirliği için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Safi, “Çorum’da 155 milyon liralık bir yatırım planı hazırladık. Bugüne kadar 40 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde geri kalan yatırımları tamamlayarak Çorum halkına armağan edeceğiz. Fabrikamıza 6 ilden pancar alımı gerçekleştiriyoruz. 162 köy, 2 bin 867 çiftçimizle 112 bin dekarlık alanda pancar üretimi yapıyoruz. Bu yıl 95 bin ton şeker, 175 bin küspe, 70 bin ton paketlenmiş küspe ve 30 bin ton da melas üretimi planlamaktayız. Bu yıl alımı planlanan 761 bin ton pancarla ilgili çiftçimize 225 milyon TL ödeme yapmayı, nakliyecilerimize de 30 milyon nakliye ödemesi yapmayı planlamaktayız. Bugüne kadar çiftçimizin daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli şekilde pancarını üretmesi için çiftçimize nakit avansı, pancar avansı, gübre avansı, zirai avans ve ihraç avansı olmak üzere 45 milyon lira hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı, Geçtiğimiz yıl 16 polarlı şeker pancarınının geçen fiyatı 215 TL iken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu 300 TL fiyatın devletin çiftçisinin yanında olduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizen Hakan Safi, “Çiftçimiz kazanacak ki bizde şeker üretelim. Safi ailesi olarak şeker sektöründe Çorum’da 30 bin kişiye ulaştık. Ülke olarak vakit kaybetme lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedeflerle beraber bizimde hedeflerimiz çok büyük. Yerli ekonomi ve milli ekonomi dediğimiz için tarımın gelecekte ciddi derecede önemli olacak. Türkiye 850 milyar dolarlık Gayfi Safi Milli Hasılanı’nın üzerine çıkacaksa en önemli sektörlerden birisi de tarımdır. Bunu çok iyi biliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bugün 95 bin olan A kotamızı 500 bin tona çıkarmak” şeklinde konuştu.

Türkiye’de pancar şekeri üretiminde en başta İç Anadolu bölgesinin geldiğini anlatan Vali Mustafa Çiftçi ise, “İç Anadolu’dan sonra ise Karadeniz ve Marmara sıralamada yerlerini alıyorlar. 7 tane şeker şirketi, bunlara bağlı 33 tane fabrika var. Ülkemizdeki şeker üretiminin yüzde 95’i pancardan yüzde 5’ide mısırdan elde ediliyor. Tarım ve orman Bakanlığı açıklama yaptı. Bu yıl şeker pancar üretiminde yüzde 11.4 artışla 21 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu gerçekleştiği taktirde şeker pancarından üretimin yüzde 97.5’e ulaşmış olacak. Geçen yıl fabrikamız 673 bin ton pancar alımı yapmış 76 bin ton şeker üretimi yapmıştı. Bu yıl 95 bin ton şeker üretimi planlanıyor” diye konuştu.

Sezon açılışına AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Ödül törenin ardından dualar eşliğinde kesilen kurbanla birlikte yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

(MMY-BÖ)

