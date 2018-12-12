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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ÇKS'leri artık ziraat odaları hazırlayacak

ÇKS'leri artık ziraat odaları hazırlayacak

başkanın basın açıklaması

( BURSA ) BURSA

Toplantı Basın Açıklaması Demirli 


- Bursa Ziraat Odaları il Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik, ÇKS başvurularının artık ziraat odaları tarafından alınacağını açıkladı.
Çelik, Bursa ve Aydın illerinin pilot bölge seçildiği ifade etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları il Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik, "Bu süreci biz iyi takip ettik. Ankara'da ziraat odaları kurulu toplantısını gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda bakanımıza ÇKS'lerin Türkiye genelinde ziraat odaları tarafından verilmesi talebinde bulunmuştuk. Eski Bakanımız Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle biz konuyu daha önce bakanımıza illetmiştik. Bursa olarak alt yapı ve donanım olarak hazır olduğumuzu belirttik. Bu toplantılarda taleplerimizi ilettikten sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Karacabey ilçesinde yeni yapılan ziraat odası binasının açılışında iki müjdeli haberi bizlerle paylaştı. Karabey'de Orman İşletme Müdürlüğü kuruyoruz dedi.
İkinci müjde olarak da Aydın'dan sonra Bursa'yı pilot bölge olarak seçtiklerini beyan etti. Bundan sonra ÇKS'leri ziraat odaları yapacak dedi.
Çiftçi bir yerden işlerini bitirecek. Artık çiftçilerimiz ÇKS'lerini gelip ziraat odalarına yapacaklar. Zaten bir çok çiftçimiz yaşlı. Biz bu konuda Aydın ve Bursa olarak başarılı olacağız. Nihayetinde bu tüm Türkiye geneline zamanla yayılacak" dedi.
(SA-MŞ)
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