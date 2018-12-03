Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı başladı

Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı başladı

- Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in açılış kurdelesini kesmesi - Fuara katılan şirketlerin reyonlarından detaylarADDIS ABABA (AA) - Afrika pazarında büyümek ve kıtadaki ülkelerle ticari bağlarını geliştirmek isteyen Türk şirketleri, Cibuti 'deki uluslarası ticaret fuarına ilgi gösterdi. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından açılan 2'nci Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı 300'den fazla şirketin katılımıyla başladı.
Açılışta konuşan Cibuti Ticaret Odası Başkanı Musa Dawaleh, bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuara 5 kıtadan yatırımcıların katıldığını belirtti.
Dawaleh, geçen seneki fuarda 200 yatırımcının yer aldığını, bu yıl katılımcı sayısının artığını ifade ederek, Türkiye'nin sadece Cibuti 'de değil, tüm Afrika'da ticari faaliyetlerin ana aktörlerinden olduğunu vurguladı.AA muhabirine açıklamada bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Cibuti İş Konseyi Başkanı Tolga Çapraz, organizasyonun Türk şirketlerine duyurulmasının önemine dikkati çekti.Çapraz, yakında Türkiye'nin Cibuti 'deki serbest ticaret bölgesinden faydalanacağını aktardı.Fuara katılan bir Türk yemeklik yağ firmasının Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Gök, doğu Afrika'da Cibuti , Etiyopya ve Uganda gibi ülkelerde satış yaptıklarını belirterek, fuara katılım amaçlarının daha fazla müşteri ile iletişim kurmak ve ağlarını genişletmek olduğunu ifade etti.
Türkiye, Japonya, Fransa, Cibuti , Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Somali, Kanada, Etiyopya ve Mısır gibi ülkelerden şirketlerin katıldığı fuar, 13 Aralık'a kadar devam edecek.

Muhabir Yatırımcı Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Katardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık YatırımKatardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı