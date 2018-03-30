CarrefourSA, Konya’daki ilk süpermarketini açtı

-CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ile röp.



( KONYA ) KONYA



- Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, daha etkin ve verimli bir hizmet sunmak için yeniliklerle dolu süpermarket yatırımlarına Türkiye’nin yüzölçümü en büyük kenti Konya ile devam ediyor. Toplam 2 bin 300 metrekare alana sahip Konya Kent Plaza AVM CarrefourSA Süper; yaş sebze - meyve, kasap ve şarküteri ürünleri, deniz mahsulleri, unlu mamuller ve kuruyemişin yanı sıra elektronik, temizlik ve kozmetik reyonlarında çok sayıda ürün çeşidiyle hizmet veriyor. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Konya’daki ilk süpermarketini 30 Mart Cuma günü CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve CarrefourSA (Süper-Gurme-Mini ) Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik’in katılımıyla Konya Kent Plaza AVM’de hizmete açtı. Z. Hakan Ergin: “Konyalılara alışverişin süperini getirdik” CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, CarrefourSA olarak tüketicilerine çeşidi bol ve taze ürünleri doğru lokasyonlarda buluşturmak amacıyla yatırımlara imza attıklarını belirterek Konya’nın Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri olduğuna dikkat çekti. Büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'nın türbesinin Konya'da olduğunu kaydeden Z. Hakan Ergin, hoşgörü kenti Konya’nın doğal ve tarihsel zenginlikleriyle büyük önem taşıdığını vurguladı. Konya’nın birbirinden lezzetli yemeklerinden bahsederek Konya mutfağına da dikkat çeken Z. Hakan Ergin, şunları söyledi: “CarrefourSA’nın olması gerektiğine inandığımız yerlerde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Konya’daki ilk marketimizi, şehrin önde gelen alışveriş merkezleri Kent Plaza AVM’de açtık. Yaklaşık 2,2 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya’da CarrefourSA kalitesi, güvencesi, uygun fiyat politikası ve ürün çeşitliliği ile yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bir Orta Anadolu şehri olan Konya’da müşterilerimize yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil yılın her mevsimi taze ve çeşidi bol deniz mahsulü sunarak yemek alışkanlıklarına yeni tatlar katmak istiyoruz. Uzmanlık alanımız olan taze gıda, kasap ve balık reyonlarımızın Konyalılar tarafından büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz.” Tüketicilere taze gıdada bol ve çeşitli ürünü uygun fiyata sunabilmek adına farklı projelere imza attıklarını, yeni açılan süpermarkette gıda dışında, elektronik ürünler, temizlik ve kozmetik ürünlerine de ulaşmanın mümkün olduğunu hatırlatan Z. Hakan Ergin, sözlerini; Konyalılar, alışverişin süperini, CarrefourSA Süper’de yapacaklar” diyerek sona erdirdi. Ayten Engin Erçevik: "Konya’da taze gıdanın adresi olmak istiyoruz" CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de, Konya’da ilk olma özelliğini taşıyan CarrefourSA Süpermarketi, şehrin uluslararası tek alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Kent Plaza AVM’de açıldığını belirterek, konumunun önemine dikkat çekti. Tüketicilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmek için birçok yenilik gerçekleştirdiklerini belirten Ayten Engin Erçevik, bol, çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla Konyalılara sunmaya hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi: "Yenilediğimiz süpermarket konseptimizi, Konya’ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süpermarketimizde tüketicilerimize çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu sebze - meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 70 - 80 farklı balık türü, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere ve kuruyemişlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz. Yalnızca gıda değil, ev tekstilinden elektroniğe kadar çeşitliliği artırarak farklı ürünlere de reyonlarımızda yer veriyoruz. Böylelikle başta taze gıda olmak üzere Konya’da günlük alışverişin adresi olacağız.” Erçevik, "Bugün Konya’da ilk mağazamızı açıyoruz. Yine bunun Konya’nın önde gelen gözde AVM'lerinden birinde olmasına özen gösterdik. 2 bin 300 metre satış alanında ağrılıkla taze grupta yine Carrefour’un uzmanlığını konuşturduğu balık reyonu, et ve şarküteri, sebze ve meyve reyonları ile birlikte zengin bir fırın reyonuyla müşterilerimizle buluşuyoruz. Elbette yine taze ürünler ile birlikte kuru gıdanın dışında farklı naf food ürünleri ile birlikte fırsatları müşterilerimize sunuyor olacağız. CarrefourSA Türkiye’de tasarrufun adresi. Konya’da da bu iddia ile fark oluşturmak için müşterilerini bekliyor" diye konuştu.

Konya Kent Plaza AVM CarrefourSA Süper, “Konya Kent Plaza AVM, Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi, No:2 Selçuklu” adresinde tüketicilerini ağırlayacak. (DH-FM-

