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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çağrı merkezi 500 gence ekmek kapısı oldu - VAN

Çağrı merkezi 500 gence ekmek kapısı oldu - VAN



: - Çağrı merkezinden genel görüntü - Çağrı merkezinde çalışanlardan görüntüler - Şirket yöneticisi Muratcan Çörekçi'nin konuşması - Üniversite mezunu Halime Dikmen'in konuşması - Üniversite mezunu Seren Kahraman'ın konuşması - Oyun ve dinlenme mekanlarından detay Van 'daki çağrı merkezi 500 gence ekmek kapısı oldu - Çağrı merkezi çalışanı Kahraman: - "Önce işsizdim ama buraya gelip çalıştıktan sonra takım lideri oldum. İş hayalimi burada gerçekleştirdim. Burası bizim için umut ışığı oldu" - Çağrı merkezi çalışanı Dikmen: - "Üniversiteyi tamamladıktan sonra uzun süre işsiz kaldım ama dört ay önce çağrı merkezine başvurdum ve iş sahibi oldum. Burası üniversiteli gençler için gerçekten bir ekmek kapısı oldu"VAN (AA) - MESUT VAROL - Van 'da yeni kurulan çağrı merkezi, işsiz 500 gence ekmek kapısı oldu.Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Van 'da hayata geçirilen projeler istihdama da önemli katkı sağlıyor.Üniversite mezunu 500 genç, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan çağrı merkezinde çalışmaya başladı.
Özel bir şirkete ait çağrı merkezinde istihdam edilen gençlerin çoğunluğu kızlardan oluşuyor. - "Hedefimiz istihdam sayısını bine çıkarmak"Şirket yöneticisi Muratcan Çörekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin genç iş gücü potansiyelinin yüksek olduğunu, bunu değerlendirmek için Van 'da yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Dört ay önce kurulan çağrı merkezinde sadece Van 'dan değil, bölge illerden de gençlerin istihdam edildiğini ifade eden Çörekçi, "Bu aydan itibaren sayımız 550'nin üzerine çıkacak. Hedefimiz yıl sonuna kadar istihdam sayısını bine çıkarmak." dedi.
Çörekçi, çalışanların yüzde 60'nın genç kızlardan oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:"Çalışanlarımız için ulaşım, sağlık ve diğer sosyal konularda hizmetler vererek daha konforlu bir ortam sağlıyoruz. Van , genç nüfus açısında avantajlı bir şehir. Üniversite mezunu nüfusu çok fazla. Çalışanlarımızın tamamı da üniversite mezunu. Daha önce işe aldığımız birçok arkadaşımız kariyer yolunda kısa süre içerisinde önemli adımlar attı. Bu konuda çok olumlu tepkiler alıyoruz." - "İş hayalimi burada gerçekleştirdim"Seren Kahraman, üniversiteyi bitirdikten sonra atanamadığını ancak çağrı merkeziyle iş hayaline kavuştuğunu dile getirdi.İşe başladıktan kısa süre sonra yönetici pozisyonuna yükseldiğini anlatan Kahraman, "Önce işsizdim ama buraya gelip çalıştıktan sonra takım lideri oldum. İş hayalimi burada gerçekleştirdim. Burası bizim için umut ışığı oldu. Önü açık bir iş sektörü. Burada olmaktan çok memnunuz." dedi.
Halime Dikmen de üç yıl işsiz kaldığını, çağrı merkezinin kurulmasıyla iş sahibi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Üniversiteyi tamamladıktan sonra uzun süre işsiz kaldım ama dört ay önce çağrı merkezine başvurdum ve iş sahibi oldum. Burası üniversiteli gençler için gerçekten bir ekmek kapısı oldu. Benim gibi birçok arkadaşımın hayatı burada değişti. İstihdam odaklı merkezlerin daha fazla açılmasını istiyoruz."

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