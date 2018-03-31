Bursa’ya 4 yeni Kobi sanayi bölgesi kuruluyor

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( BURSA -HD)- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık el ele verdi, 2 bin 700 firma demiryolu, otoban ve lojistik merkezleri yakın noktada kurulacak KOBİ sanayi bölgelerine taşınacak- Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay:- “Kobi’lerden gelen talepler bölgenin yatırıma ne kadar ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu”- “3-5 ayda neticelendirip yıl sonunda inşaatı başlatacağız” BURSA



- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 4 yeni KOBİ sanayi bölgesi kurmak için anlaştıklarını belirterek, “2 bin 700 firmayı, otoban, demiryolu ve lojistik merkezlerine yakın noktada kurulacak Kobi sanayi bölgelerine taşıyacağız. Kobi’lerden gelen talepler bölgenin yatırıma ne kadar ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da haber ajansı temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni dönemde Kobi’lere ayrı bir önem vereceklerinin altını çizen Başkan İbrahim Burkay, “Dünyada gelişmiş ekonomilerin büyük çoğunluğu Kobi’lerle büyümüş. Bizim şirketlerin yüzde 99,5 küçük orta boy işletmeler. Bunlar şehir içinde kalmış. Büyümek istiyor, büyüyemiyor. Şehir içinde arsa ve bina fiyatları yüksek. Bizim bunlara lojistik altyapısı güçlü; otoban ve demir yoluna yakın alanlar oluşturmamız lazım. Büyükşehir ile birlikte KOBİ OSB bölgelerini yapıyoruz. Kobi’lerle birlikte 10’u 20 yapmak kolay. Ancak büyük işletmelerde öyle kolay büyüyemezsiniz. Orada büyüme artık yüzde 3-5 seviyesinde. Kobilerde büyüme katlanarak gider, geometriktir. Bizim kobilere çok ciddi ağırlık verip, orta ölçekli işletmelerin büyümesine fırsat vermemiz lazım. Kobi OSB en önemli proje. Bilim Sanayi Bakanlığı ile 4 noktada çalışıyoruz. Bu çalışmalar da 3-5 ayda neticelenecek. Aynı Teknosab gibi yıl sonunda KOBİ OSB’lere startı vereceğiz”dedi.

"50 yıl sonrasını planlıyoruz" BTSO olarak yüksek teknolojideki en önemli kurumlardan birini kurduklarını hatırlatan Burkay, “Gohemi kuruyoruz. Uzay havacılıktaki en önemli merkezlerden birisi. 50 yıl sonrasının altyapısını hazırlıyoruz. Türkiye’nin bir kozmonotu olacaksa Bursa’dan çıksın. Buradaki eğitim merkezlerinden çıksın. Bütün dünya böyle yapmış. Fransa, Kanada, Amerika, Rusya böyle yapmış. Türkiye’de neden olmasın. Biz 50 gün değil 50 yıl sonrasını hesap ediyoruz. Bu yatırımları mutlaka yapmamız gerekiyor” dedi.

"360 milyon lira destek aldık" Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların koyduğu hedeflere ulaşmak için ulaşmak için birlikte çalıştıklarının altını çizen Burkay, “Kaynakların yüzde 60-70-80’ini büyüklüğüne göre bakanlıklardan aldığımız fonlarla yapıyoruz. 5 yılda 360 milyon liralık fon aldık. Ülkenin hedefleri doğrultusunda olmasa bu fonlar gelmez. Bölgenin en önemli teknoloji geliştirme bölgesi, Butekon, Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’ni yaptık.Nano Teknoloji Mükemmeliyet ve Mikro Mekanik ve Elektronik Mükemmeliyet Merkezi’ni kuracağız. Sensör, kumanda teknolojisini kim yapacak. Otomotiv yan sanayisi elektronik hale dönmesi gerekiyor, yazılım yapacaklar. Almanya’ya gittiğinizde örnekleri var. Mükemmeliyet merkezleri kurulmuş, şirketler yapılan çalışmalarla yeni teknolojiye uyumlu hale geliyor. Türkiye’deki bu anlamda kurulan ilk mükemmeliyet merkezleri Bursa’da kuruldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 milyon liralık kaynak ayırdı. Kalkınma Bakanlığı, ajansların kaynağı ve desteği var. Avrupa fonundan destek aldık. 25 milyon lira. Model üretim fabrikası kuruyoruz. Arge projelerini ürüne dönüştürmek için. Fikir var, ürün yok. Şimdi ürüne dönüştürecek model fabrikasını AB fonuyla kuruyoruz. Bizim yaptığımız projelerin tamamında uluslararası ve ulusal bir çok kurumdan projelerle fonları Bursa’ya kazandırıp hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

"Bursa’nın Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Burkay; “Teknosab ve Kobi OSB’de hedefimiz yıl sonu olmadan fabrika inşaatına başlamak. Bütün bölge dolacak. Teknosab ve Kobi OSB ile ilgili çok talep var. 14 milyon metrekarenin üzerinde talep var. Bu aslında bölgenin yatırıma ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor. Bu anlamda yapılmış proje ve planlama yok. Şimdi onlar hayata geçiyor. Bu süreçte ötelenmiş olan bütün yatırımlar bir bir hayata geçecek' şeklinde konuştu.



