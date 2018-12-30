“Bu yıl turizm sezonunda ciddi başarılar elde ettik”

-Burhan Sili’nin konuşması



( ANTALYA )- “Yılbaşı programı olan tesislerde doluluk yüzde 90 olacak” ANTALYA - Bu yıl turizm sezonunda sayısal anlamda ciddi başarılar elde edildiğini aktaran Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yılbaşı programları olan tesislerin de yüzde 90 şeklinde bir doluluk olacağı belirtti.

Turizm sezonunu değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, bu yıl ciddi başarılar elde edilğini belirtti.

Sezonunu sayısal anlamda ciddi başarılarla geçirildiğini aktaran Sili, son derece sevindirici olduğu ifade etti.

Sili, "2018 sezonunu sayısal anlamda ciddi başarılarla geçirildik. Bu sene Antalya ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı rakamlarına bakıldığında tarihimizin en yüksek kişi sayısını elde ettik. Tabii bu olay bizler adına son derece sevindirici, özellikle son 2 senede yani 2016-2017 sezonunda yaşadığımız sıkıntıları göz önüne aldığımızda bu sene bu noktaya gelmiş olmamış ülkemizin ve turizmcimizin bir başarısıdır. Bunun tabi önümüzdeki yılla da bağlantılı olarak, bundan sonra gelire tefli edilmesi lazım. Sıkıntılı olduğumuz süreçte ister istemez piyasayı hareketlendirebilmek adına ciddi indirimlerle çalıştık ama bu sene itibariyle görülen o ki sayıların artmasıyla birlikte önümüzdeki sene talepleri de değerlendirerek konuşuyorum. Önümüzdeki seneden itibariyle aslında gelir anlamında ciddi bir çalışma yapacağız. Turizm bakanımızın istekleri de bu doğrultuda böyle de olması lazım. Turizm döviz kazandığımız ve yerinde ihracat olarak değerlendirdiğimiz bir sektör ve istihdam anlamadın da çok öneme sahip” dedi.

“Yılbaşında açık olan tesislerde yüzde 90 şeklinde bir doluluk olacak” Kış sezonuna da değerlendiren Sili, şunları söyledi: "Özellikle bölgemizle ilgili değerlendirme yaparsam. Alanya genelinde 540 civarında tesisimiz var. Bunlardan yaklaşık 300’ü bakanlık belgeli geri kalanı da belediye belgeli olarak hizmet veriyor. Bunların toplamına 50-55’i kış sezonunda açık. Özellikle yılbaşıyla ilgili konuyu değerlendirirsek olursak. Yılbaşı programları olan tesislerin de yüzde 90 şeklinde bir doluluk olacağı öngörülüyor. Programı olmayan tesislerin ise doluluk kapasitelerinin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Açık olan tesisler ortama yüzde 80 gibi bir doluluk görülüyor. Kış döneminde turizm hareketlenmesi adına özverili yaptığımız bir çalışma aslında. Ben kendi tesisimden de biliyorum, kış döneminde zarar ediyoruz. Mevcut kapatsaydık ne zarar edeceğimiz konusunu bir tarafa bırakıyoruz. Açtığımız noktadan itibaren operasyonel ve idare giderler anlamında ne geliyorsa bunu karışıp, karışmadığına bakarak hareket ediyoruz. Tabii ki bundan da zarar ediyoruz ama emek yoğunluğu olduğu bir sektör hasebiyle istihdam oranını artırmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle çalışanlarımızın bize sezonda servis verme anlamında ya da işin yürümesi anlamında kışın işsiz kalmamışız adına çaba gösteriyoruz. Kış sezonunun önümüzdeki dönemlerde yapılan planlamalar çevresinde daha fazla tesisin açıkla kalması açısından çalışmalarımız ve öngörülerimiz var” diye konuştu.



