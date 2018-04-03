Bu dükkanda hem üretici hem tüketici kazanıyor

-Baldan görüntü

-Zeytinyağından görüntü

-Tahin ve pekmezden görüntü

-Karakoç’un bal doldurması

-Köy yumurtasından görüntü

-Peynir ve zeytinden görüntü

-Köy yoğurdu görüntüsü

-Karakoç’un konuşması

-müşterinin konuşması



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Doğal ürünleri bir çatı altında topladı- Üretici kazanıyor, tüketici sağlıklı ürün alıyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan genç girişimci Tahsin Karakoç, kentte üretilen ve ilaçsız doğal üretim ürünleri bir çatı altında tüketiciyle buluşturuyor. Doğrudan üreticiden ürün alarak üreticinin kazanmasını sağladıklarını belirten Karakoç, bu şekilde tüketiciye de sağlıklı ürünleri ulaştırdıklarını ifade etti.

Diyarbakır’da yaşayan Tahsin Karakoç, kentte üretilen ve ilaçsız doğal üretim ürünleri bir çatı altında topladı. Açtıkları dükkanla üreticiden aldıkları doğal ürünleri hem ucuz hem de sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Karakoç, bu şekilde hem tüketicinin daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağladıklarını hem de üreticinin ürünlerini pazara direkt ulaştırarak daha fazla kazanmalarını sağladıklarını belirtti.

Temel amaçlarının para kazanma olmadığını vurgulayan Karakoç, üretici ile tüketici arasında bir köprü olmak istediklerini ve bu alandaki boşluğu doldurmak istediklerini söyledi.



Karakoç, uzun vadede hedeflerinin kentin doğal ürünlerini bir marka ile önce bölgeye sonra Türkiye pazarına sunmak olduğunu kaydetti.

“Amacımız para kazanmak değil” Yıllardır bu işin içinde olduklarını, çiftçilerle iç içe yaşadıklarını belirten Karakoç, “Çiftçiler maddi yönden katkı sağlayalım istedik. Direk olarak çiftçilerden aldığımız ürünleri burada bir tüketici olarak da millet sunalım istedik. Amacımız para kazanmak değil, çiftçi ve tüketici kazansın. Tüketici sağlıklı bir şekilde beslensin. Çiftçilerimiz de ürünlerini daha iyi bir fiyata satarak biraz olsun kazanç sağlasınlar. Ürünü genelde biz gidip köylerden alıyoruz. Bizim yetişemediğimiz zamanlarda çiftçi kendisi bize getiriyor. Biz o şekilde alıp burada müşterilerimize veriyoruz. Ürünlerimiz hep doğal ürünler olduğu için günlük keçi sütü var. Keçi peyniri, keçi tereyağı, koyun tereyağı, koyun peyniri, koyun yoğurdu günlük çiftçiden alıp geliyoruz. Köy yumurtası, ördek yumurtası bunları günlük olarak getiriyoruz. Hakiki soğuk sıkma zeytinyağı, ev yapımı zeytin, çiftçiden direk aldığımız bal var” dedi.

“Doğrudan çiftçi kazanıyor” Çiftçiden ürünleri değerinde aldıklarını vurgulayan Karakoç, “Çiftçiden sütü 3,5 liraya alıyoruz burada 4 liraya satıyoruz. Nakliye ücretiyle birlikte burada 4 liraya satıyoruz. Doğrudan çiftçi kazanıyor. Peynir de bu şekilde 16 liradan çiftçiden alıyoruz burada 18 liradan satıyoruz. Çiftçi dışarıya sütünü 1,5-2 liraya satıyor, peyniri 10-11 liraya satıyor. Bizim amacımız çiftçinin kazanması. Sadece dükkan kendini döndürsün diye bu işi yapıyoruz. İnşallah başarırız amacımız çiftçinin kazanması ve tüketicinin sağlıklı bir şekilde beslenmesi. Özellikle anne sütüne en yakın süt keçi sütü olduğu için bizim amacımız keçi sütünü millete tanıtmak, millete sevdirmek, keçi ürünlerini, doğal ürünleri sevdirmek. Biraz olsun milleti doğal ürünlerle iç içe yaşatmak, o lezzeti, o tadı vermek. Bölge dışına açılmak istiyoruz. İnternet üzerinden İzmir’den peynir istediler, bal istediler” diye konuştu.

(EEI-AKK-E)

