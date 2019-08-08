Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Borsa İstanbul'da gong, Naturel Enerji için çaldı - İSTANBUL

Borsa İstanbul'da gong, Naturel Enerji için çaldı - İSTANBUL

- Gong Töreninden görüntüler - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir'in konuşması - Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şen'in konuşması - Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen'in konuşması - Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen'in açıklamaları - Naturel Enerji, Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe bulunan tek şirket olarak yaklaşık 70 milyon liralık büyüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti - Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şen: - "Yatırımlarının tamamı güneş enerjisi olan ve halka açılan ilk şirket olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Güneş sektöründe yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz"İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.Naturel Enerji'nin kuruluşunun 10'uncu yılında gerçekleştirdiği halka arzı vesilesiyle düzenlenen gong törenine, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Şen, Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen ve çok sayıda davetli katıldı.
Hali hazırda 25 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 33 milyon liraya yükselten Naturel Enerji, mevcut ortağın 4 milyon hissesi de dahil olmak üzere toplam 12 milyon hisseyi halka arz etti.NATEN koduyla işlem görmeye başlayan Naturel Enerji, yaklaşık 70 milyon liralık halka arzı sonrasında mevcut aktif büyüklüğünü 286 milyon liradan 332 milyon liraya çıkardı. Naturel Enerji, halka arz gelirlerinin yüzde 75'i ile güneş enerjisi yatırımlarına devam edecek.Naturel Enerji'nin güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 9 bağlı ortaklığı bulunuyor. - "Yatırımlarımıza hız vereceğiz"Törende konuşan Şen, bugünü kendileri için "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ve halka arzın bu güvenin bir göstergesi olduğunu dile getiren Şen, "Yatırımlarının tamamı güneş enerjisi olan ve halka açılan ilk şirket olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Güneş sektöründe yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz. Türkiye ile birlikte büyüyüp daha güzel günler görmeyi diliyoruz." diye konuştu.
Naturel Enerji Genel Müdürü Göçmen de gelecek yıllarda Türkiye'de güneş enerjisi şirketlerinin sayısının daha da artacağını kaydetti.
Güneş enerjisinin geleceğinin Türkiye'de çok açık olduğunu söyleyen Göçmen, şöyle devam etti:"Şu anda Ankara bölgesinde lisanssız olarak 19 projemiz var. Halka arzdan daha öncesinde de yeni satın almalar yapmayı planlıyorduk, hem işletmedeki santralleri devralmayı hem de lisansını alıp kurmayı planladığımız santral sayısı oldukça fazla. Biz bu kapasitemizi kısa vadede 2,5 - 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonraki yıllarda yine yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz"Geçen yıl dünyada kurulan santrallerin yüzde 40'ını güneş, yüzde 20'sini ise rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğunu ifade eden Göçmen, "Bugün dünyada güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisinde yüzde 6 olan payı yüzde 70'lere kadar çıkacak. Türkiye de burada bir istisna değil." değerlendirmesinde bulundu.Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir de 600 civarında yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirildiğini aktardı.

Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Lyon Yatırımcı Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı