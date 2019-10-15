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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bin 657 yaşındaki ağaçtan zeytin hasadı

Bin 657 yaşındaki ağaçtan zeytin hasadı

zeytin ağacından görüntüler

Asad Zeytin Ağacı Lyon Zeytinyağı Irak 

-Vali Ahmet Deniz'in hasadı
-Vali Deniz'in merdivene çıkarak zeytin toplaması
-Detaylar
-Vali Deniz ile röportaj

( MANİSA )- Tarihi zeytin ağacının hasadını Vali Deniz yaptı- Bin 657 yaşındaki dünyanın en yaşlı üçüncü ağacı olan ve halen 4 çeşit zeytin veren tarihi ağacın hasadı törenle yapıldı MANİSA

- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 2012 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve dünyada üçüncü, Türkiye’de ise en yaşlı zeytin ağacı olarak bilinen bin 657 yaşındaki zeytin ağacının hasadını Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından yapıldı.Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bakır Mahallesi'nde, 'Edremit', 'Gemlik', 'Uslu' ve 'Aydın Memecik' olmak üzere 4 çeşit zeytin vermeye devam eden bin 657 yaşındaki zeytin ağacından elleriyle zeytin topladı. Merdivene çıkarak topladığı zeytinleri sepete koyan Vali Deniz, yaklaşık yarım saat ağaç üzerinde kalarak hasat yaptı.Hasat sonrası konuşan Vali Deniz, “Zeytin hasadı için buradayız. Dile kolay bin 657 yaşındaki bir ağaçtan zeytin topladık. Bu hasadı anlamlı kılmak arzusundaydık. Gerçekten bin 657 yaşındaki ağaçtan zeytinleri topladık. Zeytin demek, bereket demek, sağlık demek, şifa demek. Onun için bütün vatandaşlarımızdan özellikle arzu ediyoruz. Akdeniz ülkelerinde kişi başı zeytinyağı tüketimi bizim kat kat fazlamız. Sağlıklı bu besini bizim mutlaka kullanmamız lazım. Zeytin bir şifa kaynağı. Lezzetine alışan zaten asla bir daha bırakamaz. Manisa’da zeytin üreten en önemli illerimizden bir tanesi. 22 milyon zeytin ağacımız var. Sofralık zeytinde birinci sıradayız. Yağlık zeytin de ise ikinci sıradayız. Ben çiftçilerimize bereketli, güzel ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.
Vali Ahmet Deniz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere çiçek dağıttı ve bir süre sohbet etti.Hasat şenliğine, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ve AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör katıldı.

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