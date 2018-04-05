Biber üreticilerinden renkli fuar - MERSİN

- Fuardan detaylar - Biberli baklava ve dolmalık biber tatlısının görüntüsü - Stantlardan detaylar - Mersin 'in önemli biber üretim merkezlerinden Akdeniz ilçesinde bu yıl ilk kez biber fuarı düzenlendi - Renkli görüntülerin oluştuğu fuarda, bir tatlıcı tarafından yapılan "biberli baklava" ve "dolmalık biber tatlısı" ilgi gördü - Mersin Valisi Su: - "Ülkemizde yıllık 2 milyon 600 bin tonun üzerinde biber üretiliyor. Bunun yaklaşık 300 bin tonu Mersin 'den karşılanıyor"MERSİN (AA) - Mersin 'in önemli biber üretim merkezlerinden Akdeniz ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen "biber fuarı" renkli görüntülere sahne oldu.Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesince düzenlenen "BİBEREXPO / Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri", Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki bir spor sahasında açıldı.Bölgedeki birçok firma ve üreticinin stant açtığı fuarda, bir tatlıcının ürettiği "biberli baklava" ile "dolmalık biber tatlısı" davetlilere ikram edildi.Görüntüsüyle dikkati çeken biberli tatlıların tadına bakmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, fuar alanında uzun kuyruklar oluşturdu. - "Örnek bir proje" Mersin Valisi Ali İhsan Su, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, biberin dünya genelinde rağbet gören tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi.
Dünyada yıllık yaklaşık 34 milyon ton biber üretimi yapıldığını belirten Su, "Ülkemizde yıllık 2 milyon 600 bin tonun üzerinde biber üretiliyor. Bunun yaklaşık 300 bin tonu Mersin 'den karşılanıyor. Kentimizde 50 bin dönüm arazi üzerinde biber üretimi yapılıyor, bunun 25 dönümü Akdeniz ilçemizde. Akdeniz ilçesi üretim açısında önemli bir noktada. Fuar, üretici ve tüketicileri bir araya getirme açısından örnek bir proje. Fuarın çiftçiler ve üreticilere yeni ufuklar katacağına inanıyorum." diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da hayvansal gıdaların yerine bitkisel ürünler tercih edilmesi gerektiğini, sebze ve meyvelerin insan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.
Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da Mersin 'in yeşil biber üretiminde Antalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığı söyledi.
Pamuk, "Fuardaki temel amacımız, Mersin 'in üretim potansiyelini Akdeniz ve Çukurova bölgesine tanıtarak, yaymak. Adanalıoğlu ve Kazanlı mahalleleri biber üretimi açısında önemli bölgeler. Fuarı, biber üretimindeki yenilikleri üreticilerimizle buluşturmak adına düzenledik." dedi. Fuara, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda üretici, çiftçi ve vatandaş katıldı.