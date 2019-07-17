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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayburt Taşı tescillendi

Bayburt Taşı tescillendi

- Bayburt Taşının çıkarılması ve detaylar

Urus Gesi Tatların Yazılı Açıklama 

-- Bayburt Taşının işlenmesi ev detaylar
-- Tescil belgesi

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’un önemli unsurlarından olan ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek prestijli inşaat projelerinde kullanılan Bayburt Doğal Taşı Bayburt Belediyesi’nin başvurusuyla coğrafi işaret olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Daha önce Bayburt’un geleneksel tatlarından olan Tatlı Çorbayı coğrafi işaret olarak tescillendiren Bayburt Belediyesi doğal taş ile birlikte böylece Bayburt’un bir değerini daha tescilletirmiş oldu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt’un tarih ve kültür şehri olduğunu belirterek bu kültürün önemli bir parçası olan Bayburt Doğal Taşının tescillenmesinin bilinirlilik açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu önemli gelişmeyle birlikte Bayburt’un ve onun köklü kültürünün bir parçası olan Bayburt Doğal Taşının artık daha da bilinir hale geleceğini ifade eden Başkan Pekmezci, şehrin geleneksel öğelerinin tescillenmesinin önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.
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