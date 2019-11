Batı'nın sobası, Doğu'yu ısıtıyor

--Sobaların üretimi

--Sobaların kamyona yüklenmesi

--Yılmaz Garip röp.

--Mustafa Garip Röp.

--Genel ve detaylar



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da üretilen, ani ısı vermesi ile tercih edilen sobalar, kış şartlarının çetin geçtiği Türkiye’nin doğu bölgelerinde evleri ısıtıyor. Ucuz olması ve yakıldığı anda sıcaklık vermesi ile ünü yayılan sobalar, kırsal bölgelerde, yaylalarda, çadırlı yaşam alanlarında aileler tarafından tercih ediliyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 50 yıllık baba mesleğini devam ettiren Yılmaz ve Mustafa Garip kardeşler yörede ‘Bozdoğan Sobası’ adı ile ün salan sac sobaları üreterek geçimlerini sağlıyor. Talebe ve kış şartlarına göre değişkenlik gösteren soba üretimi kimi zamanlarda on binli rakamlara ulaşıyor. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde, kırsal bölgelerde ve yaylalardaki evlerde kullanılan sobalar kış aylarında haneleri ısıtıyor. Baba mesleğini devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden soba üreticisi Yılmaz Garip, önceleri sadece Ege Bölgesi’nde satılan sobaların ününün duyulmasının ardından artık Türkiye’nin en uzak köşelerinde kullanıldığını belirterek, “Babamızın döneminde yapılan sobalar önceleri Ege Bölgesi’nde satılıyordu. Bizim devraldığımız süreçten sonra işimizi genişlettik. Önceden bin tane ürettiğimiz sobaları sezonda beş bin üretime kadar ulaştırdık” dedi.

Düz sac levhaların işlenmesi ile soba üretiminin başladığını ifade eden soba üreticisi Yılmaz Garip, “Silindirde kıvrılan sacları, kaynak işlemleri bittikten sonra soba haline getiriyoruz. Boyama aşamasından sonra sobalarımız hazır hale geliyor. Bu sobanın üretimi talep üzerine artabiliyor. Etrafına ani ısı yaymasından dolayı kırsal bölgelerdeki vatandaşlar bu sobaya rağbet gösteriyor. Bozdoğan’da ürettiğimiz sobalara talep her geçen gün artıyor. Şu an sezonda beş bin soba kapasitesi ile üretime devam ediyoruz. Sobalarımızı Doğu illerine götürdüğümüzde başına hemen vatandaşlarımız toplanıyor. Orada ‘Aydınlı Soba’ gelmiş diye seviniyorlar. Satın almak istiyorlar. Bizde toptan satış yaptığımızı söylüyoruz. Sobalarımız buralarda 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiyatı uygun olduğu için vatandaşlarımız bunu sıkılmadan alabiliyorlar. Zaten soba kovasının fiyatı 30 lira olunca, sobanın kendisinin fiyatı çok uygun geliyor. Şu anda da kamyonumuzu sarmaktayız. Bu sobalarımızı Karadeniz’e götüreceğiz” dedi.

Soba üreticisi kardeşlerden Mustafa Garip ise ürettikleri sobaların yaydığı ısının vatandaşlar tarafından tercih sebebi olduğunu belirterek “Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde, Şırnak, Van, Diyarbakır, Elazığ, Konya gibi illere, talep olan her yere gidiyoruz. Buradaki kırsal bölgelerde daha çok tercih ediliyor. Isısı çok güzel, ufak tefek odun parçaları ile birlikte kullanılabiliyor. İçinde kovası ile kömürde yakılabiliyor. Doğu’da tezek de yaktıkları oluyor” diye konuştu.

(OD-MB-



loading...