Batı Karadeniz bu limanı bekliyor

( ZONGULDAK )- Alaplı’ya deniz-hava limanı ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin denizde havalimanı tasarlayan proje tasarımcısı Harun Dinçer, proje ile bölgenin ekonomik anlamda büyük bir ivme kazanacağını söyledi.



2 bin 500 dönüm arazi üzerine havaalanı ve liman tasarımı çizerek maketini hazırlayan proje tasarımcısı Harun Dinçer, Düzce, Akçakoca, Alaplı ve Ereğli bürokratlarından, sivil toplum kuruluşlarından, milletvekillerinden ve belediye başkanlarından gerekli ilgi ve alakayı bekliyoruz” dedi.

Harun Dinçer’in tasarladığı Alaplı Akçakoca arasına düşündüğü Batı Karadeniz havalimanı ve liman projesi sadece yetkililerin ve bölge insanının projeyi kabullenerek hayata geçirilmesi için sadece girişim yapılması gerektiğini söyledi.



Proje ile birlikte Akçakoca ve bölgemiz için hem sanayi hem de turistik önemi olan hava limanı sorunu da ortadan kalkacağı ifade edildi. Zonguldak, Düzce, Akçakoca, Alaplı, Ereğli bölgesini kapsayan sanayi tarım ve turizm sektöründe bölgeye ivme kazandıracak olan, Alaplı ilçesi 3.5 km. güneyinde Kavuk kavla burnu açılarında denize dolgu E-Tipi hava alanı ve yapay 2 adet liman tasarımı, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile DLH İşletmesi Genel Müdürlüğüne sunulan proje için bakanlıktan onay beklediğini ifade etti.

"Hava alanı ve liman projesi bölgeye canlılık getirecek" Projesini noterde tasdik ettiren Dinçer, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının onayını beklediğini ifade etti.

Düzce ve Zonguldak bölgesini birlikte düşündüğünü, 1,5 milyon nüfusa 45 dakikada ulaşabilecek Alaplı ilçesi girişindeki Kavuk kavla mevkisine hazırladığını belirten Dinçer “Bölgemizin her alanda kalkınabilmesi için böyle tasarım projesine, bölgemizin milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, sanayi odaları ve diğer kurumların destek ve ilgi göstermesi gerekiyor. Bölgemizin en yakın hava alanı 3.5 saat sürmektedir. Yaklaşık 1,5 milyon nüfus buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Batı Karadeniz bölgesini çok yakından ilgilendiren bu projeyi ilgili gerekli makamlara, Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiğini söyleyen Dinçer, ”Ulaştırma Bakanlığından bize gelen cevapta ‘Bölgenin bizden talep etmesi gerekir’ yönündeydi. Bu konuda bölgede yakın temaslarımız oldu. Görüştüğümüz sivil toplum kuruluşlarımız devam ediyor. Yap, işlet, devret dediğimiz yatırımcı firmalarla temas halindeyiz. Bu bölgede hava alanı ve 2 adet liman olması demek bölgeye çok büyük canlılık kazandıracaktır. Bu bölgemizde bulunan sanayi, tarım ve turizm potansiyeli çok geniş. Aynı şekilde Alaplı ve Ereğli de sanayi ve turizm açısından zenginliklere sahip. Yeni yapılan yollarıyla en uzak mesafeye 45 dakikada ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda Akçakoca açıklarında 4 adet platformda doğal gaz üretimi mevcut, buna daha açılacak olan 14 platform eklediğimizde toplamda denizlerimizde 18 platform doğal gaz üretim tesisleri ile birlikte 2 adet yapay liman ile Batı Karadeniz bölgemiz sanayi, tarım ve turizm yatırımcıları için çok cazip bir bölge olabilir. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne müracaatımız oldu” dedi.

"Projede yok yok" Tüm Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek bir yatırım ve isletme anlayışı ile tasarlanan Hava alanı ve Liman Projesi Arazinin yüzde 40’ının karasal geri kalan yüzde 60’ının ise denize dolgu yapılarak elde edileceğini vurgulayan Dinçer, yapılacak hava alanı pistinin uzunluğunun 3 bin 700 metre olacağını söyledi.



Bölgede 400 dönüm arazinin otomotiv yatırımına ayrıldığını belirten Dinçer şu bilgileri verdi;“Liman kısmı yaklaşık 650 dönüm. Ve iki tane rıhtımı var. Yani 45 - 50 bin grostonluk gemilerin girebileceği bir liman olacak. Her türlü uçaklar da inebilir. Yani uluslararası standartlara uygun kargo taşımacılığı olabilir, sivil hava taşımacılık olabilir, statik bir bölge. Yaklaşık 2 bin 500 dönümlük bir alan söz konusu. Bu projenin bir diğer özel konumu da Akçakoca açıklarından 4 adet şuanda doğal gaz platformu bulunmakta ve doğal gaz üretimi yapılmaktadır. Enerji Bakanlığının verilerine göre ileri ki aşamada bu platformların çoğalabileceği hesaplanmaktadır. Bölgeye de yaklaşık olarak 8 mil mesafesi vardır. Dolayısıyla doğal gaz dolum ve boşaltılması için ya da sevkıyatı için uluslararası da olabilir. Bu bölgede her konuda limana ihtiyaç olduğu için yaklaşık olarak Zonguldak, Düzce kısmen de sahil bandında Kocaeli olmak üzere Akçakoca, Alaplı ve Ereğli'nin de ihtiyacının karşılanacak" şeklinde konuştu.