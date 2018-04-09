Başbakan Yıldırım: 'Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. (4)Başbakan Yıldırım: "İleri teknoloji hedefiyle attığımız en cesur adımlardan birisi, proje bazlı yatırım ve teşvik sistemidir. Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirmek hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket, 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak."Başbakan Yıldırım: "(Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi) Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak."