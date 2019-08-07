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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkçılar 1 Eylül’de 'Vira Bismillah' diyecek

Balıkçılar 1 Eylül’de 'Vira Bismillah' diyecek

genel görüntü

İklim Değişikliği Av Yasağı Yasaklar Alamut Umutlu 

-Hazırlık görüntüleri
-atıf malkoç röportaj
-ahmet salih malkoç röportaj
-detaylar
-arşiv görüntüler

( SAMSUN -ÖZEL)- Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor SAMSUN

- Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Bu sezon palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor” dedi.
Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Avlanma yasağının kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarına tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi. Canik Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Denizdeki iklim değişikliğinden dolayı geçen senelere oranla bazı balık türlerinde avlanmanın az olabileceği belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor. Lüfer balığının da iyi çıkmasını bekliyoruz. Karadeniz’in şu an orta tarafları normal sıcaklıkta, kıyıları soğuk durumda. Bundan dolayı bazı balıkların avlanması az olabilir” dedi.
“Balıkçının en büyük sıkıntılarından biri balık boylarındaki yasaklar” Yeni sezonda balık boyundan kaynaklanan avlanma yasaklarına da değinen Malkoç, “Sezon başlar, yasaklar da beraberinde gelir. Karadeniz’in diğer ucunda, Rusya tarafında istavrit 12 santimden, bizde ise 13 santimden, onlarda hamsi 5 santimden, bizde ise 9 santimden, çinekop karşı tarafta boy santimi yok, bizde ise 18 santimden avlanıyor. Aramızda olan bu dengesizlik kalkmalı” diye konuştu.
Tekne hazırlıkları tamamlanmak üzere 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyecek balıkçılar tekne hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Ahmet Salih Malkoç ise “Teknelerimizi boyadık. Ağlarımızın tamiratını yaptık. Allah nasip ederse 1 Eylül’de Vira Bismillah diyeceğiz. Balıkçının her zaman umudu vardır” şeklinde konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor.
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