Bakan Zeybekci: “Önümüzdeki günlerde batarya teknolojileriyle ilgili önemli yatırımların imzasını atacağız”

--Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşması

--Ödül töreni



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- 7’inci Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye önümüzdeki günlerde elektrikli otomotivlerle ve bu otomotivlerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili de çok önemli yatırımların imzasını atacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) öncülüğünde düzenlenen 7’inci Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nın kapanış ve ödül törenine katıldı.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir ülke olma yolunda tercihte bulunduğunu belirterek, “Bilgi ve teknolojiyi üretenler, patente veya know how’a sahip olanlar, bilgi ve teknolojiyi, patenti ve know-how’ı tüketenler olarak dünya ikiye ayrılacak. Şuanda da ayrıldı zaten. Türkiye olarak biz bir tercihte bulunduk. Bu millet, bu ülke asla edilgen olamaz. Bu üniversitelerin gençliği asla birilerinin ürettiği teknolojileri, bilgileri tüketen, onları kullanan bir ülke, bir millet veya gençlik olamaz. Bir süre birilerinin ürettiği teknolojilere fasonculuk yaptık. Hammadde ve enerji kaynaklarını başkalarının kontrol ettiği, bilgisini, teknolojisini, patentine başkalarının sahip olduğu, tüketim alışkanlıklarını, tasarımını başkalarının yaptığı ve belirlediği, dağıtım ve tüketim kanallarını başkalarının kontrol ettiği, finans imkânlarını, yatırım imkanlarını başkalarının sahip olduğu bir dünyada üretim yaparsanız bu fasonculuktur. Bugün geldiğimiz noktada en son açıklanan IMF’nin Aralık ayı raporunda satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olabildik. Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisi olabildik. Yaklaşık olarak 470 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşabildik. Bu fasoncu bir ülke olarak Türkiye’nin sağladığı bir başarıdır” diye konuştu.

“Türkiye olarak çok büyük mesafeler kat ettik” Ar-Ge yatırımına milli gelirin yüzde 1’ini ayırdıklarını kaydeden Bakan Zeybekci, “220 milyar dolarlık bir ülkeyken Türkiye, milli gelirinde 0,45 yani yüzde yarım seviyesinde Ar-Ge’ye pay ayırırken şimdi 900 milyar dolarlık bir milli gelir seviyesinde yüzde 1 seviyesine geldik. Bu alkışlanacak bir başarıdır ama yeterli değil. Çok yakın bir geçmişte bizim geçtiğimiz yerlerden geçen Kore’deki Ar-Ge’nin milli gelirden aldığı pay yüzde 3. Türkiye olarak çok büyük mesafeler kat ettik” dedi.

“Türkiye önümüzdeki günlerde çok önemli yatırımların imzasını atacak” Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde çok önemli yatırımlara imza atacağını söyleyerek, şöyle konuştu: “Yaklaşık olarak 5 yıl sonra dünyada araçların belki yüzde 25’i, 30’u, 40’ı elektrikli otomotivler haline gelecek. Çünkü elektrikli otomotivlerin bildiğiniz otomotivlerden çok daha farklı. Onların ihtiyaç duyduğu organlar farklı. Türkiye önümüzdeki günlerde elektrikli otomotivlerle ve bu otomotivlerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili de çok önemli yatırımların imzasını atacak.” Bilgi ve teknolojiyi, sermayeyi, sanayi 4.0’ı gerçekleştirenler yeniden üretim merkezi haline dönüşecekler” Dünyada artık üretim yapmanın yeterli gelmediğini ve ‘farklı olmak’ zorunluluğunun ortaya çıktığını vurgulayan Bakan Nihat Zeybekci, “Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile artık üretim yapılabiliyor. Artık ‘farklı’ olmak zorunluluğu ortaya çıkıyor çünkü sanayi 4.0, nesnelerin interneti, birbiriyle komünikasyon kurabilen üretim tesisleri biraz önce üretimle ilgili bölümleri seyrederken pek bir insan görmedik. Bu şu demek arkadaşlar; ucuz iş gücü olan ülkeler üretim hatlarını kaybedecekler. Artık bilgi ve teknolojiyi elinde bulunduranlar, sermayeyi elinde bulunduranlar, sanayi 4.0’ı gerçekleştirenler yeniden üretim merkezi haline dönüşecekler. Üretim tekrar buralara doğru kaymaya başlayacak. Türkiye bu anlamda kendi teknolojisiyle, sanayisiyle ve bilgisiyle üretim merkezi olmak zorunda” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dereceye giren tasarım ve girişimcilere ödül verildi.



