Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi - İSTANBUL

Bakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi - İSTANBUL

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın festival alanına gelişi - Hazırlıkları incelemesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarıBakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "TEKNOFEST hazırlık çalışmaları son hızıyla gidiyor. İnşallah çok güzel bir festivali halkımıza sunacağız"İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.Bakan Varank, İstanbul 'daki programı kapsamında, bu yıl 17 - 22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açacak olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Varank, bakanlığın TEKNOFEST'in paydaşlarından biri olduğunu ve 7'den 77'ye tüm Türk halkını festivale beklediklerini dile getirdi.TEKNOFEST çerçevesinde yarışmaların, ödül törenlerinin düzenleneceğini ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin ürettiği ve geliştirdiği ürünlerin burada sergileneceğini anlatan Varank, "Aynı zamanda yurt dışındaki bilim insanlarımızla da bir kongre düzenliyoruz. Yurt dışındaki ve Türkiye'deki bilim insanlarımızla bilim kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Burada da bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST hazırlık çalışmaları son hızıyla gidiyor. İnşallah çok güzel bir festivali halkımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivale öncelikle çocukları ve gençleri beklediklerini belirterek, "Onlar ailelerini alıp gelsinler. Çünkü bu bir milli teknoloji hamlesi. Biz geleceğe yapılacak en önemli yatırımın insana yapılacak yatırım olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirirken ailelerin de uzay ve havacılıkla ilgilenmesini istiyoruz. İnşallah Milli Teknoloji Hamlesi'ni başararak ülkemizi bu alanda lider ülkelerden biri haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Yarış Teknoloji Yurt Dışı Festival Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı