Bakan Turhan: “Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz” - ANKARA
- Katılımcılardan detay - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Bakan Turhan: - “Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz”ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
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