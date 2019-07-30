Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti - ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un TÜRK - İŞ'e gelişi ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı karşılanması - Bakan Selçuk ve Atalay'ın TÜRK - İŞ'e girişi - Bakan Selçuk'un TÜRK - İŞ ziyaretinden detaylarANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş)'i ziyaret etti.
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