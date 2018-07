-- Genel ve detay



( ANKARA ) Bakan Özlü: "Yeni dönem; şahlanacağımız bir dönem olacak"- TÜBA 53. Genel Kurulu gerçekleştirildi ANKARA



- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeni dönem; her alanda olduğu gibi, bilim ve teknolojide de şahlanacağımız bir dönem olacak. Biz, bakanlık olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla, bu şahlanışın fikri ve fiziki altyapısını hazırladık. Elimizdeki bütün imkanları ve araçları Türkiye’nin bilim merkezi olabilmesi için seferber ettik" dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 53. Genel Kurulu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Özlü, bilim dünyasından önemli katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Kurulun TÜBA ve bilim dünyası için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti. Konuşmasının başında, TÜBA Şeref Üyesi ve İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Özlü, "Rahmetli Fuat Sezgin hocamız; Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği çok müstesna isimlerden biriydi. Rahmetli Fuat Zengin’in; İslam Bilim Tarihine verdiği hizmetleri unutmayacağız. İsminin yaşaması ve bıraktığı büyük mirasın korunması için; çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bilginin ve bilimin, insanlığa istikamet çizdiği, ülkelerin rekabet gücünü teknolojik gelişmişlik düzeyinin belirlediği bir çağda yaşanıldığını kaydeden Özlü, "Bilgiyi elinde bulunduranların, bilimi gelişmek için seferber edenlerin avantaj sağlamaları; bunun tam aksine bilimin ve teknolojinin gerisine düşenlerin ise yerinde saymaları kadar doğal bir durum olamaz. İşte bu nedenle; Türkiye Bilimler Akademisi, ülkemiz için çok önemli ve değerli bir misyonu temsil ediyor. Bilimin bütün alanlarında, ülkemizi dünya bilim topluluğunun etkin bir ortağı yapmak gibi, çok önemli bir göreviniz bulunuyor. Özellikle yeni dönemde, TÜBA’nın işlevinin ve sorumluluğunun artacağına inanıyorum. Çünkü yeni dönem; her alanda olduğu gibi, bilim ve teknolojide de şahlanacağımız bir dönem olacak. Biz, bakanlık olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla, bu şahlanışın fikri ve fiziki altyapısını hazırladık. Elimizdeki bütün imkanları ve araçları Türkiye’nin bilim merkezi olabilmesi için seferber ettik. Yerli ve milli bilimsel birikimimizi, yerli ve milli teknolojinin mayalandığı bir kaynağa dönüştürmek için büyük gayret gösterdik. Yeni dönemde de bu çabalarımızın ve ortaya koyduğumuz somut projelerin meyvesini almaya inşallah devam edeceğiz. Ülkemizi siz saygıdeğer bilim insanlarımızla birlikte, ‘bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi’ hedefine taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Batının, bilimi yüzlerce yıl boyunca Anadolu medeniyetinden, coğrafyasından, ilim erbabından referans aldığının altını çizen Özlü, "Batı bilimine pusula olan, yön veren Türk - İslam medeniyet çizgisini; yeniden ayağa kaldırmak, geleceğimizi ilimle ihya ve inşa etmek, hepimizin ortak görevi ve boynumuzun borcudur. Rahmetli Fuat Sezgin hocamız, bu uğurda ömrünü harcamıştır. Ben inanıyorum ki Türkiye, asırları kaplayan bilim tecrübesiyle; dünyanın parmakla gösterilen bilim ve teknoloji üslerinden biri olacaktır. Bilim insanlarımızla ve araştırmacılarımızla birlikte, bilim ve teknoloji maratonunda en ön saflarda yerimizi alacağız. Bilim insanlarımızın enerjisine, yeteneklerine ve gayretine; her koşulda güvenmeye devam edeceğiz" mesajını verdi. Programda TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar da yer aldı. Konuşmaların ardından Kurul sunumlarla devam etti. (JA-BC -