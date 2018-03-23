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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba: 'Mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım' - NİĞDE

Bakan Fakıbaba: 'Mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım' - NİĞDE

Bakan Fakıbaba: "Mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım" - NİĞDE - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın fidan dikmesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezini gezmesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları"Mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Mutlaka ve mutlaka tarımda talebe göre arz üretmemiz lazım. Yani mutlaka ihtiyaç neyse onu yapmamız lazım" - "Fazla üretim olduğu zaman onlar (çiftçiler) da üzülüyorlar biz de üzülüyoruz. İhtiyaca göre bir şeyler üretmemiz lazım. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım"NİĞDE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ihtiyaca göre üretim yapılması ve mutlaka sözleşmeli tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada fidan diken Fakıbaba, ardından Altunhisar ilçesinde bulunan özel bir tarım işletmesini ziyaret etti.Çıkışta bir basın mensubunun, "Depoda bekleyen, satılmayan patateslerle ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Fakıbaba, Niğde 'ye daha önce Başbakan Binali Yıldırım ile geldiklerini anımsattı.Çiftçilerin Başbakan Yıldırım'dan ihracat teşviki isteklerini hatırlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:"Başbakanımız da söz verdi ve ihracat teşviki verildi.
Şu anda depoculukla ilgili benden arkadaşlar istekte bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Mutlaka ve mutlaka tarımda talebe göre arz üretmemiz lazım. Yani mutlaka ihtiyaç neyse onu yapmamız lazım. Dün akşam çiftçi arkadaşlarımızla bir araya geldim. Onlarla konuştum. Onlar da bize hak veriyor. Fazla üretim olduğu zaman onlar da üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. İhtiyaca göre bir şeyler üretmemiz lazım. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. 81 köyü başlattık, esasında burada başka bir köye gidecektik ama bazı aksilikler oldu. En kısa sürede direkt köye geleceğim ve sözleşmeli çiftçilik müessesesini başlatacağız. Bundan sonra insanlar ürettikleri şeyin garantili bir şekilde alıcısı olduğunu bilecekler ve ona göre üretecekler ama yine biz çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Biz bu mesajı aldık ve mutlaka Bakanlara Kuruluna ileteceğim."

Li Na Tarım Sözleşmeli Irak 

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