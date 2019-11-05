Bakan Dönmez: 'Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu' - ANKARA
Bakan Dönmez: "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kongrede konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. (1)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu."
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