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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz' - AKSARAY

Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz' - AKSARAY

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" - AKSARAY - Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Törene katılanlardan detaylar - Proje alanının havadan görüntüsüAKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni Uluslararası 

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