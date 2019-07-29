Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz' - AKSARAY
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" - AKSARAY - Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Törene katılanlardan detaylar - Proje alanının havadan görüntüsüAKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım