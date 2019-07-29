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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Tamamlandığında inşallah dünyanın en büyük depolama tesisine kavuşmuş olacağız' - AKSARAY

Bakan Dönmez: 'Tamamlandığında inşallah dünyanın en büyük depolama tesisine kavuşmuş olacağız' - AKSARAY

Bakan Dönmez: "Tamamlandığında inşallah dünyanın en büyük depolama tesisine kavuşmuş olacağız" - AKSARAY - Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Törene katılanlardan detaylar - Proje alanının havadan görüntüsüAKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni Allah 

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