Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Cahit Turhan Sakarya'da - SAKARYA

Bakan Cahit Turhan Sakarya'da - SAKARYA

- Bakan Turhan'ın MÜSİAD'daki açıklaması - Bakan Turhan'ın TÜVASAŞ fabrikasındaki gezisinden detaylar - Milli Elektrikli Tren'in incelenmesinden detaylar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: - "Biz Türkiye olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık. Her işimizde hakka hukuka riayet etmeye çalıştık. Ticaretimizde de iş ilişkilerimizde de böyle oldu"SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Biz Türkiye olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık. Her işimizde hakka hukuka riayet etmeye çalıştık. Ticaretimizde de iş ilişkilerimizde de böyle oldu." dedi.
Turhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesince MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde düzenlenen D - 8 Ülkeleri Büyükelçileri Zirvesi'nde konuştu.
İletişimin, iş ilişkilerinin çok yoğun şekilde cereyan ettiği bir dönemin yaşandığını belirten Turhan, birçok ticari ortaklıkların kurulduğunu, birçok ülkenin kendi iş ilişkisini, buna bağlı olarak da kültürel ilişkilerini, sosyal ilişkilerini geliştirmek için gücüne güç katmak için ortaklıklar kurduğunu belirtti.
Turhan, D - 8'in de bu amaçla kurulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Bu örgütün kurulmasında emeği geçen büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerin de onların bize bıraktığı bu önemli görevi hakkıyla icra etmek için samimiyetle, karşılıklı anlayış içinde, kazan kazan anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık. Her işimizde hakka hukuka riayet etmeye çalıştık. Ticaretimizde de iş ilişkilerimizde de böyle oldu. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası bizden sonrakilere de bu şekilde bırakma gayreti içinde olacağız. Biz ticaretimizi de buna göre her türlü sevgi saygı anlayışı içinde yürütmeye gayret eden bir milletiz. Onun için birlikte çalışma yapacağımız ülke insanlarının hakkına hukukuna riayet etmemiz lazım. Bu anlayış içinde oluşan birlikteliğin de sürekli olabileceğini düşünüyorum. D - 8 ülkeleriyle olan ilişkilerimizin gelişerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."Bakan Turhan, daha sonra Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti.TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezdi, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.Buradan da Akyazı ilçesindeki ASAŞ Alüminyum Fabrikası'na giden Turhan, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yavuz'dan bilgi aldı.

Fabrika Samimiyet İletişim Karya Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı