Bakan Albayrak: 'Türkiye, dünyada küresel kırılmaların yaşandığı böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı' - İSTANBUL
Bakan Albayrak: "Türkiye, dünyada küresel kırılmaların yaşandığı böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı" - İSTANBUL - Programdan detaylar - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıBakan Albayrak: "Türkiye, dünyada küresel kırılmaların yaşandığı böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı"İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 'da "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuştu. Bakan Albayrak: "Türkiye, dünyada küresel kırılmaların yaşandığı böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı. "