Bakan Albayrak’tan ‘Emlak Bankası’ açıklaması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını açıklayarak, "Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul’da düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Bakan Albayrak, yaptığı konuşmada Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını açıklayarak, "Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye’de şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığının daha da azaltması gerektiğine dikkat çekerek, “Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında. Bankalar kredileri verirken son derece seçici ve dikkatli hareket ediyor. Sermaye piyasalarını büyütürken arz tarafı kadar talep tarafını da dikkate almalıyız. Sermaye piyasası mevzuatının herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesini sağlayacak bir dönüşümü ortaya koymalıyız” diye konuştu.

“Emlak Bankası yapılandırma süreci başladı” Türkiye Emlak Bankası’nı yeniden yapılandırma sürecinin başladığını açıklayan Bakan Albayrak, “Eylülde önce komisyon sonra Meclis'te Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak süreç başladı.

Ekimde ise güçlü bir bilançoya sahip banka olması için Bakanlığımız çok güçlü destek verdi. Türkiye Emlak Bankası yeniden yapılandırma sürecine başladı.

Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak. Zaman zaman çok sorunlar yaşadığı özellikle yurtdışına bağımlı olduğu sigortacılık sektöründeki teminat sorunlarına daha etkin bulunmak üzere Kamu Sermaye şirketini devreye alıyoruz. Bu da komisyondan geçti. Yıl sonu gelmeden Meclis'ten geçirip hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin alacakları için düzenleme Devlet destekli alacak sigortası sisteminde KOBİ'ler için bir devre hayata geçireceklerini kaydeden Albayrak, “KOBİ'lerin alacaklarını temin edememesi durumunda, havuz tarafından temin edilecek bir sistem. Devreye alacağımız bir sistem olacak. 2019 başında bunu da devreye alacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye güçlü adımlarla yola devam ediyor. Ekonomik anlamda güçlenerek devam ediyor” dedi.

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen VDMK ihracıyla ilgili olarak, “Bu önemli bir adımdır. Çok başarılı güzel bir işlem oldu. Bu benzeri işlemler bankalarımızı likidite açısından da güçlendirerek yeni kredi verebilmeleri noktasında imkan sağlamanın yanında bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyuşmazlığına da önemli bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak söz konusu ihracın ürün çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulanacak adımlardan biri olduğunu kaydetti.

“Sermaye piyasası mevzuatının her kesimin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi gerekiyor” Bakan Albayrak sermaye piyasalarının derinleşmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, “Sermaye piyasalarını büyütürken arz tarafı kadar talep tarafını da dikkate almalıyız. Ülkemizde konuya ilişkin olarak hem SPK’nın hem de birliğimizin önemli çalışmaları var. Sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik olarak öncelikle sermaye piyasası mevzuatının her kesimin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi gerekiyor. Daha fazla sayıda küçük ve orta ölçekli şirketlerin sermaye piyasalarından faydalanmasını sağlayacak bir dönüşüm ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak söz konusu dönüşüm sürecini başlattıklarını kaydederek, “Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ihracını istenen seviyelere çıkarılması, kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi, özel sektör borçlanma araçlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi, sermaye piyasası araçlarının diğer finansal araçlarla vergisel anlamda eşit muameleye tabii tutulması gibi çok geniş yelpazedeki bir çok konuyu bakanlık olarak inceliyoruz, bakacağız” ifadelerini kullandı.

