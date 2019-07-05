Bakan Albayrak: 'Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak' - İSTANBUL
Bakan Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul ’da Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
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