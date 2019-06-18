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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Avrupa’nın biberi Yenişehir’den

Avrupa’nın biberi Yenişehir’den

tarladan görüntü

Asad Yurt Dışı İhracat 

-biberlerden görüntü
-üretici röp.

( BURSA )- Biberin tarlada fiyatı 3 lira BURSA

- Adına Uluslararası Altın Biber Festivalleri düzenlenen dünyaca meşhur Yenişehir biberinin ilk hasadı başladı.
İlk ürün Avrupa’ya ihraç edilecek. Biberin tarla fiyatı 3 lira olarak açıklandı. Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde biber üreticiliği yapan Nevzat Tüysüz, “Civan F1 isimli yeni biber çeşidi ektik. Bu biberi geçen yıl da ekmiştim. Dikimden 45 gün sonra biberi topluyoruz. Mahsul çok kaliteli. Şu ânda biberin fiyatı 3 liradan alınacak” diye konuştu.
Ziraat Danışmanı Ergun Tümer , “Çeltikçi biberi Avrupa’nın birçok ülkesine birinci kalite olarak ihraç oluyor. İlçede yıllardır standart biber ekildiğini biliyoruz. Bu tarlada ekilen Civan F1 tohumlu biber 1. kalite. İhracat kalitesine uygun olduğu için yurt dışında birçok ülkeye gidecek” dedi.

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