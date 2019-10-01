Avrasya Ekonomik Topluluğu Liderler Zirvesi başladı - ERİVAN
- Liderlerin gelişleri - Zirve toplantısından detaylar - Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konuşmasıERİVAN (AA) - Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi, Ermenistan 'ın başkenti Erivan'da başladı. Zirveye, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.
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