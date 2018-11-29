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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Avokadoda Romanya'ya ilk ihracat yapıldı

Avokadoda Romanya'ya ilk ihracat yapıldı

Bahçede avokado ağacı ve meyvelerinden genel ve detay

Soğuk Hava Deposu Dolar Beğendik İhracat 

-Avokadonun soğuk hava deposunda paketlenmesi
-çalışan işçiler ve avokadodan detay
-avokadonun paketlerle taşınması
-depolara konması
-Sevilgen röp

( ANTALYA ) -- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hasat yapılan avokadonun Ukrayna ve Rusya’dan sonra Romanya’ya da ihracatı başladı.
ANTALYA

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hasatı yapılan avokadoya Romanya'dan talep geldi. Bahçeden toplandıktan sonra işçiler tarafından özenle seçilip paketlenen, daha sonra da soğuk hava depolarında bekletilen avokadolar Romanya'ya ihraç ediliyor. Romanya’nın Gazipaşa avokadosunu beğendiklerini ve talepte bulunduklarını belirten Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl Gazipaşa ve Alanya avokadosundan 150 bin tonunu Romanya'ya ihraç etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sevilgen yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Alanya avokadosunun Ukrayna ve Rusya’ya ihracatını yapmıştık. Bu sefer de coğrafi işaretini almış olduğumuz Alanya ve Gazipaşa’ya ait olan avokadonun ihracatını Romanya’ya yapacağız. Bu günkü yapacağımız ihracat 32 bin adet. Bu yıl Romanya’ya 150 bin adet ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Üreticilere de uyarıda bulunan Sevilgen, avokadonun toplarken özenle toplanması gerektiğini belirti. İhracatın her geçen yıl artarak devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Sevilgen, “Buradan çıkan ürünler en geç bir hafta içinde Romanya’ya ulaşacak. Alanya ve Gazipaşa çevresinde 8-9 adet cinsimiz yetişmektedir. Bizim bu coğrafi işaretini aldığımız ürün 2 buçuk liraya satılıyor” diye konuştu.

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