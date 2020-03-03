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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
ATSO Başkanı Demirci'den sınır kapılarıyla ilgili 'korona virüsü' açıklaması

ATSO Başkanı Demirci'den sınır kapılarıyla ilgili 'korona virüsü' açıklaması

ATSO Başkanı Çetin Demirci'nin sınır kapılarında alından Koronavirüs tedbirleri ve Ticaret ile ilgili açıklaması

( ARDAHAN )- "Ticaretle ilgili olumsuz bir durum yok, kimlik ile geçişler halen geçerli" ARDAHAN

Pasaport Kontrolü İran İtalya Kışla Trol 


- Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasında bulunan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Sınır Kapılarında, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, ticareti olumsuz etkileyecek bir durumun yaşanmadığını ve kimlik ile geçişlerin halen geçerli olduğunu söyledi.

Başkan Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik tarafından kapılarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını aktardı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, virüs ile ilgili gelişmelerin kapılardaki giriş-çıkışları özellikle de ticareti olumsuz etkileyen bir durumun söz konusu olmadığını ve tedbirler kapsamında Çin ve İran başta olmak üzere bazı ülkelere giriş-çıkış yapan tır sürücülerine pasaport zorunluluğu getirildiğini ifade eden Başkan Demirci şunları kaydetti:"Korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde, İran, İtalya, Güney Kore, Çin ve Irak'tan gelen sürücülerden pasaport kontrolü ile geçişler sağlanmakta. Kapılarımız günübirlik Türk vizesi ile giriş ve çıkışlara açık, kimlik ile geçişler halen geçerli. Kapılarımız 24 saat esasa göre çalışmakta ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaktayız. Özellikle ticari olarak kapıların işlevliği için herhangi bir engel ve sıkıntı söz konusu değil. Kapılarımız 24 saate esaslı çalışmakta."
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