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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Asgari ücret görüşmeleri - Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci - KARABÜK

Asgari ücret görüşmeleri - Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci - KARABÜK

- Özçelik - İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin konuşmasıAsgari ücret görüşmeleri - Özçelik - İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci: - "Geçim standartlarını daha iyiye götürecek, günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkedeki enflasyon ve ücret kayıplarını dikkate alacak, 2 bin liranın üzerinde ve üzerine de enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım"KARABÜK (AA) - Hak - İş'e bağlı Özçelik - İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Geçim standartlarını daha iyiye götürecek, günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkedeki enflasyon ve ücret kayıplarını dikkate alacak, 2 bin liranın üzerinde ve üzerine de enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım." dedi.
Değirmenci, Hak - İş Genel Sekreterliği, Özçelik - İş Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabük spor Başkanlığı yapan Metin Türker'in ölümünün 21. yılında yapılan anma töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye'de özellikle orta gelirin altındaki çalışanların sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

Enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edecek şekilde bir asgari ücretin tespit edilmesini beklediklerini dile getiren Değirmenci, şunları kaydetti:"Bunun için de durmadan Hak - İş ve Özçelik - İş olarak açıklamalar yapıyoruz. Geçim standartlarını daha iyiye götürecek, günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkedeki enflasyon ve ücret kayıplarını dikkate alacak, 2 bin liranın üzerinde ve üzerine de enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım. Ben 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücretin açıklanmasını bekliyorum."

Enflasyon Anma Töreni Enflasyon Farkı Asgari Ücret 

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