Artvin'de kiraz hasadı başladı

-Çiftçi Işık Şahinbaş ile Röportaj

-Artvin Tarım İl Müdürü Dursun Okur ile Röportaj



( ARTVİN - HD)- 10 yıl önce oluşturduğu kiraz bahçesinde her yıl bir önceki yıla göre daha fazla ürün alıyor ARTVİN



- Bölgesel kalkınmayı ve çiftçiye destek amaçlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Artvin'de dağıtılan kiraz fidelere meyve vermeye başlarken, bu yıl ki ilk kiraz hasadı da başladı.

Artvin merkez Sümbüllü Köyünde yaşayan Işık Şahinbaş, 10 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü desteği ile oluşturduğu kiraz bahçesinin meyvelerini almaya başladı.

7. yıl itibariyle meyve vermeye başlayan kiraz bahçesi her dönem bir önceki döneme göre ürün artışıyla meyve veriyor. Kasa kasa doğal ve yerli kirazlar vatandaşların beğenisine sunuluyor. 2008 yılında Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle 10 dönüm arazi üzerinde 400 kök kiraz fidanı dikerek meyve bahçesi yaptığını belirten Işık Şahinbaş, “Tarım İl Müdürlüğümüzün destek ve verdiği hibelerden yararlanarak 10 dönümde kiraz bahçesi düzenledik. 400 kök kiraz ağacı diktik ve bunların 350 tanesi 7. yılında meyve vermeye başladı.

8. yılında 5 ton, 9. yılda 7 ve bu yılda yaklaşık 9 ton meyve verimi oldu” dedi.

“Dikim esnasında olsun sonrasında budama ve bakım esnalarında olsun sürekli Tarım Müdürlüğümüzden her türlü desteği aldık” diyen Şahinbaş, en büyük sıkıntılarının ise pazarlamada olduğunu belirtti.

Şahinbaş, “Dışarıdan büyük firmaların gelip buradan ürettiğimiz malı almaları için bu bölgede başka üreticilerinde aktif olarak ürün ortaya koymamız gerekiyor. Araziler çoğunlukla boş duruyor. Kiraz üretimlerini yüksek rakımlara yayıp, üretimini sağlayıp Amasya'ta, Tokat’ta, Samsun’da kiraz biterken bizlerin ürettiğimiz kirazları piyasaya sürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şahinbaş amacının kurduğu kiraz bahçesinden maksimum verime ulaşıp çevreye örnek olarak Artvin’de meyve bahçelerinin artırılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Şahinbaş, “Bahçemizle diğer insanlara örnek olup onlarında bu işleri yapmasını istiyorum. Bu işin 400 ağaç değil 4 bin ağaca, 400 bin ağaca çıkmasını istiyoruz. Böylece ürettiğimiz meyveleri ihraç edebiliriz. Bunun içinde tek bir Işık Şahinbaş ile bu olmuyor birçok Işık Şahinbaşlar gerekiyor” diye konuştu.

Kiraz bahçesinde inceleme yapan Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur oluşturulan Kiraz bahçesinin bölgeye iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.



Tarım İl Müdürü Dursun Okur, Bakanlık olarak çiftçiye her türlü hizmet ve desteği verdiklerini ifade ederek “Geçen yıl 20 bin, bu yılda 14 bin fidan dağıtımı yaptık. Bizim bütün desteklerimiz çiftçimiz için, devlet olarak, bakanlık olarak çiftçimizin yanındayız. Böyle meyveleri ve güzel örnekleri gördüğümüz zamanda mutlu oluyoruz ve tüm yorgunluğumuz azalıyor” ifadelerini kullandı. (TO-ÖS-Y)